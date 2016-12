Fundación San Pedro del Durazno realizó las primeras operaciones

LLa Fundación San Pedro del Durazno vivió este viernes una jornada de particular significado. Realizó en horas de la mañana y mediodía las primeras intervenciones oftalmológicas a pacientes duraznenses y de varios puntos del país.

Tras haberse realizado un total de trece operaciones y/o tratamientos en la vista, la jornada deparó momentos de satisfacción para los especialistas, directivos y funcionarios, así como para los pacientes, algunos de los cuales dieron su testimonio de lo vivido.

Nubia Díaz, llegó de Montes de Solymar, Canelones, acompañada de su hermana, Susana. “Hace como 20 años comencé a ver menos cada día y no logré un diagnóstico hasta que consulté al doctor, Sebastián Lasa, un médico excelente y llegué acá porque me enteré de la fundación”. La paciente resaltó el trato recibido. “La atención fue excelente y la operación no sentí absolutamente nada”, comentó.

Leopoldo Figueroa, duraznense, relató que padece una dificultad en la córnea del ojo derecho, que le afecta la visión, por lo que concurrió a la fundación. Valoró que la misma esté establecida en Durazno, lo que le brinda la posibilidad de recibir asistencia de primer nivel, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para recibir la atención correspondiente.









