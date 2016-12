Desfile: Pereyra “asombrado” con dichos del presidente del FA

TTras subrayar que el reglamento (de Las Llamadas) aprobado, es una propuesta del Ejecutivo, que permitió que la Junta participe en la confección del reglamento de este popular evento, cuestionó a Javier Niche (aunque sin nombrarlo), quien en una nota anterior publicada en DURAZNO DIGITAL, habló del aporte del Frente Amplio al reglamento votado por la mayoría de la Junta Departamental de Durazno.

“A mi me llena de orgullo la postura de la Coordinadora General (María Ramos) y el intendente, de abrir el formalismo y darle la oportunidad a la Junta a que legisle sobre este evento, ya que lo estaba haciendo a nivel de una resolución de la Intendencia, (que lo podía seguir haciendo), pero quiso que el Deliberativo formara parte de esto”, confió Andrés Pereyra al Portal de Noticias.

“Así que, primero, me llena de alegría que nos tengan en cuenta (refiriéndose al Ejecutivo). En segundo lugar, el reglamento de Las Llamadas y de la Prueba de Admisión fueron enviados a la Junta desde el Ejecutivo en noviembre (2016), con la firma del intendente y el secretario general. Tratamos el tema en la Comisión y ningún edil del Partido Nacional salió a la prensa a divulgar o a reunirse con ninguna comparsa, lo hizo la Coordinadora General en forma constante con las comparsas sobre lo que se venía dialogando”, continuó el edil nacionalista.

“Nos llegó del Ejecutivo la idea de que todas las comparsas ingresaran si cumplían con los requisitos y los demás artículos correspondientes a la prueba”, reveló el curul (PDFs aprobados al pie).

“Nosotros nos reunimos en varias ocasiones con María Ramos (Coordinadora General) y en dos oportunidades con el Dr. Diego Ávila, asesorando sobre la iniciativa que venía del Ejecutivo”, aclaró el legislador oficialista.

Consultado sobre en qué mejora este decreto la resolución municipal con la que se manejaba la IDD a la hora de organizar la fiesta de Las Llamadas, afirmó que ahora es un decreto departamental y eso le dá más fuerza, “si algo debe modificarse debe volver a la Junta”, valoró.

El proyecto es en un 85% del Ejecutivo

Los decretos votados (ver los PDF al pie), tras darse lectura a los mismos en la Junta Departamental, son un 85% del Ejecutivo, indicó Pereyra. Y para dejarlo claro utilizó una metáfora: “hablando del cuerpo humano; la columna vertebral, las piernas, los brazos y las costillas (…) son del Ejecutivo Departamental. Pero siempre, escuchando hasta el último momento y negociando con los demás compañeros de la Comisión, tanto de nuestro partido Nacional como del Frente Amplio”, aclaró.

En otro pasaje de la nota, Pereyra afirmó que “las diferencias estuvieron en la puntuación “olímpica”, para el Jurado de la prueba de admisión. Luego de estudiarlo modificamos y llamanos al edil O ´Neil para avisarle que acordamos un puntaje no olímpico pero de cinco integrantes. Entonces se votó conforme”…

Críticas al presidente del Frente Amplio

“Un poco de asombro me causaron los dichos del presidente del Frente Amplio (Durazno). Quisiera tomarlo como desinformación de su parte, no creo que sea mala fe. Sino directamente falta a la verdad, de cómo se logró el reglamento para la prueba de admisión y el reglamento del desfile”, fustigó.

También sostuvo que “nosotros no lo hicimos político al tema, sólo en un programa de AM 1430 lo habló el presidente Víctor Larregui, pero pasó el tema muy por arriba, teniendo todo para hacerlo, porque la Coordinadora General sabe del tema, ha trabajado más de 15 años con las comparsas, nos reunimos día por medio con ella para hablar del tema y no lo hicimos político, por más que somos un órgano político. Por el contrario, quisimos brindar más por la fiesta popular que son Las Llamadas, incluso algunos temas como regular los ensayos, quisimos dejarlos para más adelante (para el caso que sea necesario), porque nos queríamos centrar en hacer estos dos reglamentos, de la mejor manera posible”.

Pereyra pidió que el titular del FA Durazno lo piense con humanidad y en familia durante las fiestas tradicionales y luego aclare sus expresiones. También aseveró que es una paradoja “el Frente Amplio no quiso integrar la Comisión de Eventos”.

Reglamentos aprobados

Admisión >

Reglamento General >

Escuchá la entrevista completa aquí









Recomendamos visitar

MONTES DEL PLATA / TURISMAR / GUERRERO & BALDENEGRO / EGS BUS / KLUVER ASOCIADOS / CASASYCAMPOSJMC / CURIOSAS / INTENDENCIA DE DURAZNO /

Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Durazno Digital ¡Presiona 'Me Gusta' para recibir más contenidos en Facebook todos los días!