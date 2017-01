El Durazno que vendrá.- Por Carlos Rodríguez

HHace unos días circula una imagen en Facebook, de esas que contienen un texto y una foto, con un mensaje que busca levantar las simpatías del lector y, por qué no, “compartir” virulentamente. Nos parece oportuno desde ahí empezar a hacer un análisis de su contenido, pues el mismo parece establecer generalizaciones absurdas, un análisis de la realidad sesgado y, como si fuera poco, discriminatorio. Y es que no hay que esperar mucho de una imagen que apela al sentido común, a la irresponsabilidad y a la mentira.

El texto comienza haciendo un recorrido histórico para nada representativo de lo que, al parecer, fueron las experiencias vividas por quien redacta esas líneas (ver aparte). Está claro que dicho “análisis” histórico local está parado desde un paradigma pequeño-burgués amante del trabajo y las ganancias que éste genera o generaba. Además, se habla de buenos y de malos. Siempre, desde el principio, constituyendo lo que “está bien” y lo que “está mal”. Para cerrar dicha sesión, quien redacta afirma que las instituciones, me imagino que habla de las políticas, estaban ocupadas por “hombres de a pie” y que, se da a entender, desde que estos no están en las mismas, todo viene “cuesta abajo”. La intriga por saber quienes son estos “hombres de a pie” es gigante y, manejando ciertas posibilidades, además de advertir que en las siguientes líneas los profesionales de la política también fallaron en tal misión de mantener este “orden”, solo se ven uniformes camuflados. Sólo son posibilidades.

En la siguiente sesión todo parece caerse. Al menos en lo que refiere a la situación de quien redacta esas líneas. Ese “orden” ahora va “cuesta abajo” con el repliegue de los niños de las calles, las noches inseguras, las rejas en las casa, alarmas y guardias de seguridad. La decadencia es tal que ahora, según afirma, uno no puede sentirse orgulloso de su trabajo, mostrar sus adquisiciones y logros. ¡Hasta tiene que pedir perdón por tener propiedades y dinero, además de justificarse por considerarse, al parecer, hoy en día, que es un pecado!. Pero… ¿de quien hay que cuidarse?, o mejor dicho, ¿quién es el culpable de la situación que experimenta este ser humano tan inocente?. Es aquí cuando aparece la vieja y confiable pobreza. Pobreza que es la culpable, por estar allí y ser insoportable, de mi situación como un cristiano cargado de moral pequeño-burguesa. Son los impuestos, afirma el autor, mecanismos para mantener a quienes no trabajan, pretenden hacerlo pero no lo hacen, roban y/o viven de las dádivas. Es el argumento liberal por excelencia de quienes pretender aspirar a posiciones de renombre en la comunidad.

Curiosamente, Uruguay es uno de los países latinoamericanos con carga impositiva moderada, pero lo que se destina para transferencias monetarias a sectores vulnerables y excluidos no representa más del 1,8% del GPS (Gasto Público Social) y por cada $100 de impuestos que se cobran (de una base de $31.000), $1,8 son destinados a transferencias monetarias condicionadas.

Echado por tierra el argumento de que los impuestos son exclusivamente para “mantener a vagos y ladrones” como se dice mucho por ahí, sigamos avanzando. En las siguientes líneas se desarrolla el miedo por excelencia en estos días. El miedo al otro. Y es que en las sociedad latinoamericanas este miedo va erosionando las relaciones personales y así deteriorando los lazos sociales tan débiles que aún quedan. Los niños no pueden, en palabras expresas, salir a las calles porque los violentos ganaron, y los violentos andan en moto y, además, son más violentos porque andan en una rueda. Es interesante cómo se intenta relacionar continuamente a quienes andan en moto con una forma de vida, una condición social y una valoración moral de ser “los malos” en una sociedad de “buenos” que sufren. Es la inacción constante de intentar desresponsabilizarse como sujeto social de los “males” de la sociedad. Constituyendo un “ellos” y un “nosotros” tan precario y endeble, solo separados por la condición social de tener o no tener recursos para manejarse en un sistema capitalista que continuamente está excluyendo a poblaciones vulnerables. Pero, obviamente, no dejando ver la conexión lógica entre tener una moto y andar en una rueda, y ser un “inadaptado” “egoísta”, ladrón y mendigo.

1 Mitos y Verdades de las Políticas Sociales – Mides (ver aparte)

Ahora bien, y esto puede ser un punto a favor de quien escribió tal mamarracho, siempre que uno lee quejas en las redes sociales, siempre, vienen sin una solución aparente. Serán las pocas ganas de pensar más allá de uno mismo, producto del egoísmo que campea tan generalizadamente en nuestras sociedades, o bien, pocas ganas de pensar. ¡Y vaya si hace falta pensar hoy en día!.

Al parecer solo queda un camino, o al menos es lo que se afirma en el texto. Y es más que sorprendente encontrar que dicho camino puede ser bastante razonable y, por qué no, un buen camino. Hemos desarrollado en nuestra primera publicación que la recuperación de los espacio públicos como promotores de lazos sociales, en sociedades como las nuestras, es más que importante y necesario. ¡Claro que es importante en un mundo en donde se experimenta el desinterés por lo público y el repliegue hacia lo privado! Pero para nada podemos compartir mas allá de esas palabras. Y mucho menos podemos compartir cuando, nada más ni nada menos, se pretende “recuperar el sentido común” porque al parecer, “nos hará grandes”. El sentido común es pues, un conjunto de ideas, valores y creencias que son aceptados en una comunidad. Pero es este sentido común el que tenemos que interpelar para cambiar nuestra Ciudad. Esto es, claro, si entendemos al sentido común como una imposición hegemónica de las clases dominantes locales. Pero dudo que el autor del texto comparta esto pues, lo único que pretende llevar adelante prácticas que reproducen la exclusión social. Ellos son la “gente de bien” y hay que luchar contra la “gente de mal” y esta gente son los pobres, los excluidos, los que sufren las crisis del capital. Son los trabajadores precarios, los que no pueden encontrar un trabajo, los que el sistema educativo expulsa, los que la sociedad expulsa y discrimina.

Es con esta “gente de mal” con los cuales tenemos que estrechar lazos de solidaridad. De solidaridad que cada vez se hace más distante. Porque no basta con ser humanos para tendernos una mano hoy en este sistema. Es con la gente que está fuera de la relación capital-trabajo con la que tenemos que recuperar los espacios públicos de integración y socialización. Porque mientras sigamos escuchando disparates como los de este texto al cual hacemos referencia, más justificadas se hacen estas líneas para discutir ese sentido común que adormece nuestra Ciudad.

Es contra la clase política local que utiliza los fondos públicos para despedir el año entre tragos y pebetes. Es contra esa clase dominante que maneja las instituciones para sus propios intereses y los de sus círculos cercanos que tenemos el deber de hacerle frente con argumentos y propuestas emancipadoras para la ciudad y su gente.

Es contra la derecha que se manifiesta de tal manera, con tintes cristianos, conservadores y reaccionarios, que tenemos que luchar, sin descanso, para construir una ciudad libre de machismo, más solidaria y libre del yugo opresor de la oligarquía local.









