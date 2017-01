La gran esperanza para el nuevo año. Por Saúl Piña

EEn el centro de felicitaciones, abrazos y deseos de un mejor año, con lo que todos quedamos siempre un poco o mucho en deuda, estamos transitando por el 2017.

Ya dejamos atrás Navidad y Reyes, y por más que algunos las califiquen de arbitrarios, nacidos de ciclos solares, a los que nadie puede sustraerse; estos tiempos nos colocan frente a la realidad de todo lo que va quedando sin hacerse, frustrado, en etapa de ensoñación o de proyecto, en condición de felicidad que pudo ser y no fue, en plano de un ideal que se posterga.

Ese sentimiento constituye un bien, en la medida en que nos hace darnos cuenta de que nuestra vida está limitada y de que siempre la imaginación creadora irá más adelante que las posibilidades concretas.

Ha culminado un nuevo año y es tiempo para repensar, para analizar lo hecho y también para proyectar nuevos emprendimientos, tanto personales como de familia.

Es tiempo además, para hacer un análisis de la marcha de este país en el cual vivimos y también, reflexionar sobre en qué medida cada cual ha contribuido a que las cosas sean mejores.

Resulta suficiente un somero examen del camino recorrido en el pasado 2016 y lo que aún nos queda por hacer, para admitir que hay un campo para brillantes sueños y para auspiciosas realidades.

Por sobre las dificultades que enfrentamos en temas relacionados con la seguridad, la educción, la asistencia de salud y la injusticia social , debemos tomar conciencia de muchas cosas buenas que tenemos en este bendito Uruguay, dentro de las cuales debemos destacar la libertad y la paz social de que gozamos.

Vemos con dolor, como en muchos países la injusticia se impone a la justicia y el hecho al derecho. Pueblos que sufren la muerte y el horror.-

Los pueblos y los hombres que hoy sufren, deben saber que el devenir es abierto, prometedor, ilimitado. La victoria de la democracia y el imperio de la paz sobre la violencia son indefectibles. Puede que no ahora pero si mañana.-

Todos los uruguayos tenemos fe en que en el presente año se puedan lograr metas que son de interés general y que, seguramente los responsables del gobierno habrán hecho el esfuerzo por concretarlas, pero por diversas razones aún no se han logrado los resultados que ese gran soberanos que es el Pueblo, espera.

Deseamos una sociedad que ponga énfasis en un sistema de educación pública de mejor nivel, despojada de influencias partidarias y donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta. Un sistema educativo donde prime el valor humano, donde el saber y el talento sean la medida del desarrollo. Hoy se sabe que el origen del valor no estaba en las cosas, sino en la renovación de las cosas, en su cambio perpetuo para mejor. Está comprobado que los países que evolucionan explotan las minas de la sabiduría y venden genialidad.

Todos los uruguayos debemos en este 2017, trabajar en forma conjunta para mejorar la convivencia social, aplicando la inteligencia, la voluntad y las energías, a la obra de hacer el bien.

Debemos desterrar aquellos que se dejan arrastrar por las demandas del odio, del egoísmo y del constante recuerdo de negros tiempos de la historia, porque ellos son víctimas de la manifestación descontrolada de bajas pasiones.

No es bueno el olvido, pero no podemos perder la capacidad de soñar mejores cosas con la rica experiencia del pasado Uruguay es cabal reflejo del esfuerzo de soñadores que lucharon por hermosas realidades. No logradas todas, seguramente, pero que son promesa para nuevas tentativas.-

Nuestro deseo para este nuevo año, de la satisfacción de los hambrientos de todas las hambres y la superación de los pobres de toda pobreza.

Es tarea de todos y es obligación por lo que marca nuestra rica historia, de que debemos encararla y que, las desilusiones no sean causa de abatimiento, sino que sean los motivos que justifiquen la continuación de la lucha.-Alguien dijo alguna vez que: “si el destino nos niega a veces la gloria del triunfo, nunca nos impidió el privilegio de estar en medio de la batalla.

Que el presente año nos genere esfuerzo y lucha, pero que podamos apreciar los resultados viviendo en una sociedad segura, de fraternidad y armonía plena.

FELIZ AÑO 2017 EN FAMILIA









