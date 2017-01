Liga de los Barrios: comienza el torneo 2017

SSerá en ocho series. En el transcurso del popular campeonato las instancias llevarán el nombre de deportistas locales que contribuyeron al desarrollo del mismo o lo siguen haciendo en el presente. Ruben Puglia dijo a DURAZNO DIGITAL que la pelota se echa a rodar el 6 de enero, tal como lo indica el fixture publicado oportunamente.



Primera Fecha

Serie A, denominada Ruben “La Chancha” Contreras – Viernes 6 enero, a la hora 20:00, Boulevard vs. Avenida, en el estadio “14 de Octubre”. A la misma hora y por la misma serie, Yorugua vs. La Amarilla, en el Campus de Santa Bernardina.

Serie B, denominada Luis “Lucho” Souza – Centenario vs. América, en el “14 de Octubre”, a la hora 22:00. Por su parte jugarán Sanducito vs. Sp. Cristal, a la hora 22:00, en el Campus Santo.

Serie C, denominada Eduardo Lazaroff Acuña. Sábado 7 de enero, a la hora 18:00, en el estadio “14 de Octubre”, Gremio vs. Taddey.

El mismo día, pero a la hora 18:00, en el campus de Santa Bernardina, Independencia vs. BUEM.

Por la serie D, denominada Hidelbrando “Chita” Suárez, el 7 de enero, juegan Valladolid vs. La Diferencia, a la hora 20:00, en el estadio “14 de Octubre”. Mientras tanto, se enfrentarán Cerro vs. San Isidro Batoví, a la hora 20:00, en el campus de Santa Bernardina.

Por la serie E, denominada Néstor “Chipi” Olivera, el 7 de enero de 2017 jugarán Real Solís vs. BPU, a la hora 22:00, en el estadio “14 de Octubre”, a la hora 22:00. Mientras que en el campus de Santa Bernardina, por la misma serie, jugarán Mentor vs. a La Lanera.

Por la serie F, denominada Ramón Monzón. El 8 de enero jugarán, Diamante vs. Varona, a la hora 18:00, en el “14 de octubre”,

Por otra parte, a la hora 18:00, en el campus de Santa Bernardina se enfrentarán los equipos de La Barra vs. Sol de América.

Por la serie G, denomianda Alfredo “Coyote” Cardozo. El 8 de enero jugarán Santa Lucía vs. Tabaré, a la hora 20:00, en el “14 de Octubre”. Por su parte, jugarán La Academia vs. Ferrocarril, a la hora 20:00, en el campus de Santa Bernardina.

Finalmente por la serie H, denominada Herna Barnech de Sánchez, el 8 de enero jugarán La Bolsa vs. La Higuera, a la hora 22, en el “14 de Octubre”. Y Puerto de los Barriles vs. Barcelona, a la hora 22:00, en el campus de Santa Bernardina.









