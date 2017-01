Los Derechos Humanos – Por Saúl Piña

LLa historia no es solamente violencia, terrorismo y ausencia de tolerancia y alejado de lo fraterno, tampoco el hecho evidente de que el hombre ha sido el mayor enemigo del hombre.

Hay otras historias de bajo perfil que no trascienden, que no ocupan titulares, pero que son igualmente ciertas y que se relacionan con la esperanza, con el optimismo, con el esfuerzo, con la fe, con el acto solidario en la que el hombre va reconociendo la humanidad de otros, hasta alcanzar un punto culminante en que lo humano adquiere vigencia universal.

Dicen los pensadores que el hombre es un fin en sí mismo y jamás un medio para el logro de objetivos sectoriales; que nadie es una isla encerrado en sí mismo, porque el destino común de toda sociedad, depende de la suerte de cada individuo.

Un grupo de naciones amantes de la paz, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. En ese tiempo culminaba la 2da.Guerra Mundial, venciéndose el mito de la raza superior, el horror, la muerte y poniendo en evidencia que la libertad es más fuerte que la fuerza.

Los treinta artículos de la Declaración extienden su protección a toda la Humanidad y aunque se haya considerado a sí misma como un “Ideal común” de limitados efectos sobre la realidad presente, constituye el germen de una transformación radical, habilitando nuevas perspectivas y consagrando un principio de conducta para paliar la arbitrariedad y promisorio para la tolerancia, la libertad y la justicia.

La actual situación del mundo nos muestra que no se ha dado fin a instancias que suponen la tiranía y la falta de libertad, la tortura, la prisión por pensar distinto y también la muerte.

Es bueno recordar lo que expresa el artículo primero de la Declaración, cuando dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y de conciencia, debe comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En la redacción del texto de la Declaración Universal, también tuvo participación Uruguay, con el concurso de Justino Giménez de Aréchaga, lo que nos hace reafirmar que más allá del tiempo y del espacio, este aniversario por universal es nuestro, tan nuestro que los derechos humanos fueron la base fundamental de la Confederación que Artigas soñó.

Pero los Derechos Humanos también están relacionados con temas internos de cada sociedad, como puede ser vivir con seguridad.- Tener un buen servicio de salud pública, protección ambiental de los recursos naturales. Contar con un buen sistema de educación. También que los gobiernos hagan buen uso de los recursos de todos, aplicando los mismos a los sectores de mayor beneficio para los ciudadanos y castigando severamente a quienes tienen responsabilidad pública y utilizan su cargo para transitar por los caminos de la ilegalidad y la corrupción.

Seguramente que la Declaración de los Derechos Humanos no es tenida muy en cuenta en muchos lugares del mundo y los hechos nos muestran cotidianamente que no debemos ser ingenuos. La historia de lo progresivo nos invita a no desesperar. La pequeñez y la grandeza se mezclan desde siempre con la codicia, la locura, la arbitrariedad, la ambición; pero también con la honradez, la sabiduría, la tolerancia y la filantropía.

Hay grupos de seres humanos que integran una fraternal cadena, que piensan, que algún día ese embrión de conciencia planetaria, desembocará en una era en la que toda la humanidad, sea eficaz garante de la dignidad del último de los hombres.

Entre tanto la misión de nuestro tiempo es afianzar y hacer viable lo contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, insistiendo en la seguridad de los seres humanos, en la justicia social, en la protección jurídica, en la imparcialidad de la justicia. También en el severo control de los actos del gobierno, que más allá que sea de determinada orientación, es el gobierno de todos.

El fracaso del pasado no puede ser impedimento para tener fe en el futuro y no debemos tener espíritu de renuncia.

Es tiempo de creer en cosas tales como la ética, el derecho y la actividad política en serio, porque proclamamos nuestra voluntad en creer en la humanidad del hombre.









