Según Barité “el Rey Momo murió en Durazno”

BBarité habló de la inexistencia del Carnaval. No hay murgas, no hay tablados, la gente de La Amarilla que antes aprovechaba el día del carnaval para pasar plaza Artigas hacia el centro ya no lo hace.

El edil del Frente Amplio hizo uso de la palabra el viernes 17 de febrero de 2017, en la primera sesión del año de la Junta Departamental.

Sostuvo que el Carnaval como tal dejó de existir en Durazno y que el desfile es sólo una parte del evento, pero que Carnaval son las murgas, los tablados, los vecinos que piden para cantar en los tablados, como antes.

Wilson Barité afirmó que “nos traen murgas que cantan problemas de otros pueblos, pero no de nuestras cosas”.

Calles

En otro orden, trasladó una inquietud del barrio BUEM. Según el curul en los días previos del 44 Festival pasaron las máquinas para arreglar calles Giordano, Pena y Monti, pero eso provocó problemas en la arteria. Eso es “peligroso” y los vecinos piden que la Intendencia corrija el problema, denunció el legislador.

Escuchar al edil









