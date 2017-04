Comisaría de Chacras de Sarandí del Yí sin camioneta

AA la luz de los últimos acontecimientos, crece la preocupación vecinal en esa zona, a raíz de la falta del móvil policial. El tema fue planteado en la Junta Departamental el pasado viernes 7 de abril de 2017, por la curul nacionalista Anabel Fuentes. Pidió el pase de sus palabras al Comando Policial de Durazno.

Junta Departamental

“Gracias señor presidente. En la noche de hoy me voy a referir a una inquietud que me han hecho llegar vecinos de la 14ta. sección, Chacras de Sarandí del Yí. Me comentan que esa seccional desde el mes de octubre, aproximadamente, se encuentra sin camioneta.

Hace unos días este tema lo hablé con el señor subjefe de Policía, quien me mencionó que el móvil perteneciente a esta seccional se encuentra en un taller.

Estamos hablando de una extensa zona y muy poblada. Y debido a los últimos acontecimientos de inseguridades que están sucediendo en nuestro departamento, los vecinos nuevamente me plantean el tema con gran preocupación.

Por eso, señor presidente, pedimos que se le busque una solución a este problema a la mayor brevedad.

Pido mis palabras pasen al señor jefe de Policía. Muchas gracias”.

