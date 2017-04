Terrenos baldíos: sugieren a IDD hacer relevamiento

CCon la mira puesta en generar espacios para construir más viviendas en Durazno, Villa del Carmen, Sarandi del Yi y Carlos Reyles, la edil del Frente Amplio, Magaluna Bordón, pidió el pasado viernes en la Junta, que la Comuna realice un seguimiento de los terrenos baldíos disponibles en Durazno.

“Con alegría recibimos las novedades de la creación de nuevas posibilidades de vivienda en nuestro departamento, a través de diferentes planes de la Agencia Nacional de Vivienda, así como de vecinos, grupos de vecinos que se organizan, se autogestionan y postulan en cooperativas.

Lo mismo sucede con los planes de Mevir que se llevan adelante a través de la coordinación de diferentes instituciones.

Pero seguimos viendo con preocupación la existencia de casas abandonadas en lugares que tienen los servicios bien accesibles, así como también la existencia de terrenos baldíos de las mismas características.

Es cierto que, el hecho de que no estén ocupadas, no significa que no tengan propietarios. Pero sería interesante que la Intendencia realizará un relevamiento exhaustivo, principalmente en Carlos Reyles, Villa del Carmen, Sarandí del Yí y la propia ciudad de Durazno. Ya que seguimos sufriendo la búsqueda de terrenos apropiados para la construcción. Porque nuestros centros poblados no tienen terrenos disponibles a la venta en zonas donde haya acceso a la totalidad de los servicios. Lo que muchas veces dificulta la instalación de los futuros habitantes en las zonas que existen disponibles.

Pienso que sería muy útil conocer las medidas legales y administrativas que han llevado adelante otros gobiernos departamentales para realizar este tipo de procedimientos.

Nuestro departamento sería -entonces- muy significativo para muchísimas personas. Además, redundará no sólo en la mejora urbanística, sino en una mejora de la calidad de vida de los habitantes tanto de Carlos Reyles, Villa del Carmen, Sarandí del Yí y Durazno, así como de la imagen que cada una de esas ciudades, en donde, en algunos de estos centros poblados uno puede caminar una cuadra entera y observar que sólo hay una sola casa habitada…

Quisiera que estas palabras pasen al señor Intendente y a la Comisión de Obras de la Junta para que realice el seguimiento”.

