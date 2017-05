Díaz Landoni denuncia poda lentísima y plátanos quemados con herbicidas

AAdemás del avance en la tarea, dijo que observó cómo frente a algunas fincas sus dueños han quemado árboles. Sobre este punto alertó sobre el riesgo de que el maltrato de los árboles se extienda a más plátanos de la ciudad de Durazno.

El curul nacionalista Gabriel Díaz Landoni expuso sobre el tema poda, en la sesión del viernes 12 de mayo de 2017. Exigió un informe serio de parte de técnicos.

Junta Departamental

“Señor presidente. Comenzó la poda. Y hemos podido apreciar que el avance de la misma es sumamente lenta.

Empezó hace tres o cuatro -o cinco días- quizás, y hasta antes de la lluvia habían podado tan sólo media cuadra de una acera.

Nosotros estuvimos hablando con algún integrante de la Comisión de Licitaciones y el precio que se dio por podar 1000 (mil) árboles fue $1800 más IVA.

Recordemos que el pasado año fue $1200 y la empresa perdió plata y no pudo cumplir con el contrato.

Este año, esa empresa que no pudo cumplir con el contrato el pasado año, licitó $6500.Por algo será. Obviamente que sea empresa se puso a sacar los números de cuánto cuesta podar cada plátano de nuestra ciudad. Y nosotros le decimos, señor presidente, que podando tres árboles por día y generando $1800 por cada uno, son $5400. Es prácticamente imposible que una empresa pueda pagar: alquiler de máquinas (si no las tiene) y los obreros, para poder terminar con los 1000 árboles.

Y a tres árboles por día saque la cuenta Usted cuánto tiempo le va a llevar a poder cumplir con su contrato. Yo creo que acá tiene que haber algún informe técnico serio y si no lo hay, conseguirlo. Y si algún técnico de la Intendencia hizo un informe con respecto a la licitación de esta empresa, obviamente que se debe haber equivocado.

Yo creo que si no ponen por lo menos 5 veces más máquinas y personal -del que hoy tienen para poder llegar por lo menos a 20 árboles por día- va a ser prácticamente imposible que puedan cumplir con el contrato.

Por tanto, señor presidente, creo que mis palabras tienen que pasar a la Comisión respectiva del Organismo, para que se preocupe y para que pueda tener una reunión con el señor Intendente, para poder solucionar el tema en forma urgente. Porque la poda no se puede hacer en cualquier época del año, hay que hacerla en esta época y no tenemos más que hasta el mes de julio o agosto para poder cumplir con el requisito de la misma.

Y otra cosa que nos preocupa es cómo le han inyectado herbicidas a los plátanos. Vemos que hay cantidad de casas de familias que tienen los árboles quemados totalmente y esos árboles son quemados con herbicidas. Y vaya casualidad que hay dos o tres árboles frente a “determinadas” fincas.

Nosotros sabemos que han aplicado multas bastante importantes de 15 ó $20000 por árbol; pero se han aplicado a algunos, no a todos. Y hemos visto con asombro que frente a la Intendencia hay 6 árboles quemados. Y esos no son quemados por un rayo, son quemados por un herbicida. Y no se podrá conseguir un informe técnico de por qué esos árboles se secaron y poder aplicarle al propietario de la finca, que desconozco totalmente quien es. Capaz que es hasta la propia Intendencia, (porque frente al Departamento Desarrollo también hay uno quemado), las sanciones correspondientes.

Yo creo que tenemos que tomar medidas ejemplarizantes porque a quien yo defiendo es al vecino que el árbol le destruye la casa, le rompe los techos, que le obstruye las cañerías.

Eso hay que protegerlo, pero hay que protegerlo técnicamente, que el vecino reclame y que la Intendencia halle la solución al problema. Si hay que retirar el árbol que lo retiren, que lo repongan con otra variedad, pero no que a cada uno que se nos antoje, vayamos y apliquemos un herbicida, porque de esa forma vamos a quemar todos los árboles de la ciudad.

No me queda tiempo, habría para rato, pero quiero que mis palabras pasen a la Comisión respectiva para que allí se pueda tratar el tema”.

