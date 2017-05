Duraznense cumplió un papel destacado en Videoclip de la banda AX 13

LLa historia se rodó el 20 de abril. Un día lo convocaron para ser parte de la canción “Ella me busca” y no dudó en marchar a la capital uruguaya a cumplir su sueño: actuar. Se trata de Matías Luján, conocido locutor duraznense.

En entrevista con el Portal de Noticias, Luján reveló algunos entretelones de su vinculación con la banda. Así como detalles del detrás de cámaras y el día del rodaje.

Matías, gracias por tu tiempo para DURAZNO DIGITAL.

Gracias a Uds. por el apoyo de siempre. Muy contento -de verdad- por esta oportunidad que me dio AX 13 de participar en su nuevo videoclip.

¿Cómo llegaste a integrar el elenco?

Hace muchísimo tiempo tenía esta asignatura pendiente y, bueno, se dio. Conocía a la banda (AX 13) desde hace un tiempo atrás, por el hecho de que al trabajar en una FM ellos siempre me mandaban material, sus trabajos… Y un día les dije ¡cuando vayan a grabar algún vídeo me avisan! Pero, nunca pensé que me iban a tener en cuenta para el próximo video.

Matías dijo que lo hizo como una inversión. Y que le gustaría estudiar actuación, así como canto, para integrar un coro. ¿Cómo fue la decisión?

Y bueno, se dio así, con muchísimas ganas acepté a pesar de que no sabía de qué se iba a tratar. Esto era una asignatura pendiente, tenía ganas de hacerlo, así que me fui a hacerlo.

¿Dónde se filmó la historia?

Fuimos a Montevideo, estuvimos grabando en Punta Carretas, en la Ciudad Vieja, y en diferentes lugares de Montevideo. Ese día se hicieron más de 12 horas de grabación, fue una experiencia inolvidable y única, porque todo era nuevo para mí y eso está buenísimo, sobre todo cuando uno tiene objetivos en la vida.

¿No te esperabas la invitación?

Está bueno que las cosas se den de esta manera, de sorpresa, a uno le gusta aún más eso, porque beneficia aún más.

¿Quiénes actuaron?

Participamos actores de nuestro país, los que ustedes ven en el video (más todos los integrantes de la banda). Se pasó buenísimo, mucho compañerismo y eso muy importante.

¿Qué cosas podrías destacar de tu experiencia actoral?

Destacar realmente el trabajo que hay detrás de cámaras: maquillaje, peluquería, cámaras, productor, el guionista que va marcando cada parte.

¿Alguna anécdota?

Hay muchísimas. La que me quedó más marcada: más de diez veces tuvimos que grabar la parte en el que nos sentamos en el café a conversar con el muchacho. Sí, más de diez veces, porque no podíamos estar serios en ningún momento, nos tentábamos. Pero bueno salió, salió y creo que el video quedó buenísimo. (En la escena el guión indicaba que tenían que mirarse con cara de odio, explicó Luján).

¿Qué le decimos al público?

Estaría bueno que todos puedan compartir el videoclip producido por Westside Films y puedan mirar lo que fue, lo que se trabajó y lo que hay de la banda AX 13, que está trabajando y lo está haciendo muy bien.

Videoclip











