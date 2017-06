Edil se defendió de críticas de cooperativista local

EEl curul Manuel Martínez afirmó que sus dichos sobre la empresa Cujó en la Junta, sobre las obras al este de ruta 5, no tuvieron que ver con que cayeran las negociaciones entre esa empresa y OSE para el proyecto en Las Higueras. El curul del Frente Amplio se refirió este viernes 26 de mayo, a las declaraciones que fueron formuladas por un cooperativista en el programa “Alternativa” de radio Durazno, el jueves de la semana pasada.

“Bueno, en el día de hoy voy a hacer mención, desde que tengo la posibilidad de ocupar la banca he realizado reiteradas intervenciones con respecto a las obras de consolidación urbana al este de la ciudad, obras ejecutadas por la empresa Cujó, en donde expresé totalmente la disconformidad con la obra.

No sólo de mi parte, sino de parte de los vecinos de la zona. Tiempo después fue corroborado por el mismo intendente y, claro está, cuando se recibe la obra, que se hace provisoriamente, se constatan estas irregularidades que hubo en el trabajo realizado.

Bueno, me encuentro que el día jueves por la mañana en un programa radial el Vocero de las cooperativas de viviendas que pretenden instalarse en zona de Las Higueras, hace referencia a mi trabajo hecho en esta Junta Departamental.

Y dice que, lo que yo he hecho, ha sido perjudicar la negociación de la Intendencia con la empresa Cujó, por las denuncias que he realizado en esta Junta. Él se refiere -sobre todo- a una intervención que hice el 6 de diciembre.

Pero, bueno, yo lo que quiero destacar es que nosotros representamos a un sector de la población. Todos los que estamos -titulares y suplentes-. También recibimos planteamientos de vecinos, los cuales trasladamos a esta Junta si se nos da la posibilidad de hacerlo, que es lo más valorable que hay, que es lo que tiene este trabajo.

Entonces, si yo considero que en un lugar no se están haciendo las cosas correctamente, si los vecinos vienen y nos plantean la disconformidad con ciertas cosas, es nuestro deber constitucional hacerlas saber en esta Junta Departamental.

Yo difícilmente (creo) que mis palabras hayan podido perjudicar una negociación de 1.300.000 dólares. No creo tener tanto valor. Está ya confirmado que la negociación no resultó por un tema de sobreprecio. O sea, que me deslinda totalmente de la responsabilidad.

Me parece una cosa totalmente desacertada decir que tal -o cual- edil fue responsable de que una negociación no se llevará a cabo, cuando es algo que escapa, está muy por encima de nosotros. Con entes que están por encima de nosotros: como Cujó y OSE que, además, tienen más de 10 obras trabajando en todo el país.

O sea que esto no va a cambiar nada la relación entre Cujó y OSE; pero sí quiero destacar el trabajo que todos nosotros hacemos y que es para mejorar. Que es en pos de la sociedad, que es representando a un sector de la población y que es para lo que estamos acá. Muchísimas gracias señor presidente”.

