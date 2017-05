Ediles de Durazno hablaron con titular de OSE por flagelos barriales

SSaneamiento para cartera tierras cooperativa en Las Higueras, problemas en el Varona, Sarandí del Yí, Villa Guadalupe y La Paloma, figuran entre los temas abordados, con la presencia de la senadora Constanza Moreira.

Según la delegación de Casa Grande -como integrantes de la fuerza de gobierno- “defendemos la gestión del mismo y en particular de sus empresas públicas. Por lo que nos preocupa transmitir problemáticas concretas planteadas por la gente y realizar aportes para mejorar la gestión”.

Las autoridades se mostraron receptivas y comprometidas a buscar soluciones, aportar información, etc., solicitando mantener el vínculo directo para mejorar la comunicación de problemas que se detecten. Solicitan además que los mismos sean presentados a las oficinas correspondientes de OSE, para que queden documentados y facilite el seguimiento de los mismos, explicó el edil suplente de Orejanos Durazno, Raúl Licandro.

Se señala que la OSE no cuenta con aportes de recursos del MEF para obras de infraestructura, ni para las subvenciones a usuarios, las mismas se financian con la tarifa, sostuvo.

“Es preocupación de OSE y así se ha venido planteando a los Intendentes, ediles, etc., la necesidad de controlar la evacuación de aguas pluviales de las viviendas, para que las mismas no pasen a la red de saneamiento como sucede mayormente. Este hecho genera que las redes colapsen en algunos casos puesto que no están previstas para evacuar pluviales. La evacuación de pluviales de viviendas y calles es responsabilidad de las Intendencias”, reveló Licandro en la gacetilla.

Problemáticas planteadas – Durazno

BARRIO VARONA

Licitación 16950 para construcción de colector paralelo al existente de 415 metros, que está detrás de las viviendas de dicho barrio, el cual está continuamente volcando aguas residuales a campo abierto. Se comprometen a agilitar los plazos para que la licitación se haga pública y se lleve adelante la obra lo antes posible.

Instrucciones del Año XIII y calle Blanca Daguerre, se recoge inquietud por mal estado de cañería en la red que generan obstrucción y desbordes en saneamiento de las viviendas de la zona, se analizará posible sustitución de la cañería existente en la calle Blanca Daguerre.

Barrio Villa Guadalupe: Eliminación de caño de respiración de red de saneamiento en vía pública que sobresale aproximadamente un metro del suelo, calle Guardia de sus Derechos, despide fuertes olores y hay riesgo de accidentes. Se comprometen a instrumentar una rápida solución alternativa para eliminar el mismo.

Barrio Las Higueras: Saneamiento para Cartera de Tierras para cooperativas. No se compartía la opción de generar un saneamiento en esos terrenos, pero finalmente se optó por firmar convenio el 21/11/16 entre la IDD y la OSE ante la situación existente.

La IDD optó por negociar con Cujó S.A. la ampliación de la licitación pública internacional 03/2013, con destino a la Consolidación Urbana de la Zona Este de la Ciudad de Durazno, en vez de proceder a un nuevo llamado a licitación pública de acuerdo al convenio suscrito. Dicha ampliación con objeto diferente es legal, pero el presidente de OSE no ha recibido de la IDD los costos parametrizados de la posible ampliación, ni la anuencia de la empresa para proceder a la misma. Una vez recibidos los mismos se estudiarán, ya que se estima que los costos de la construcción han bajado desde que se hizo esta licitación pública en 2013.

Sarandí del Yí: se toma nota de desbordes en saneamiento al norte de Avenida Petrini, zona del Hospital, Camedur, con más un complejo de viviendas, etc.. Se solicitará información acerca de si dichos desbordes se producen en cualquier época por problemas en la red, o sólo en eventos de lluvia importante. Se nos informa que en dicha localidad la OSE ha tenido problemas en sus cuadrillas por problemas de sumarios, etc..

La Paloma: problemas de cantidad y calidad de agua, Upa no operativa, existencia de 7 pozos semisurgentes de los cuales sólo 3 están operativos. Se reitera planteo sobre posible extracción de agua de represa en tierras de Colonización distantes a 5 km. Se toma nota al respecto, se profundizará sobre el resultado de las perforaciones existentes.

Plan de conexiones: está vigente dicho plan fruto de convenio de OSE con MVOTMA e IDD, donde la IDD pone una cuadrilla con el asesoramiento de OSE, se le destina a la IDD fondos para los trabajos, y el objeto es acondicionar dentro de los domicilios la conexión a red ya existente, con subsidio total o parcial. Los domicilios a intervenir se acordarán por los organismos intervinientes.

Aumentos importantes de montos de facturas por aumentos de consumo: se nos informa que si el metraje aumenta más de lo normal y el usuario justifica que tiene pérdidas invisibles en las instalaciones de su domicilio, se le descuenta un 50% de la factura. Se está analizando un cambio en la facturación puesto que el consumo que sobrepase los 15 mts. cúbicos, se calcula por franjas y no proporcionalmente, lo que explica los aumentos muy importantes de las facturas en los casos que hay un consumo fuera de lo normal.

FUENTE: Raúl Licandro / Edil suplente lista 1971 – Orejanos / Casa Grande / Frente Amplio









