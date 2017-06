Cine Club Durazno: otro jueves de película

EEste jueves 29 de junio se presentará la película 50/50, en el local del Pequeño Teatro de Durazno – Sala “Rosina Sosa”, de calle Wilson Ferreira y Rivera.

El Cine Club Durazno ofrecerá el film en doble horario, a la hora 18:00 y 20:30. Se recuerda que se puede adquirir el carnet transferible por $150 mensuales, para los no socios el costo es de $80.

PELÍCULA EN IDIOMA ORIGINAL Y SUBTÍTULO EN ESPAÑOL

FILM: 50/50 (EE/UU– 2011) Duracion: 100 min.

TITULO ORIGINAL: 50/50

DIRECCION: Jonathan Levine

GUIÓN: Will Reiser

MÚSICA: Michael Giacchino

FOTOGRAFÍA: Duprat Terry Stacey

REPARTO: Joseph Gordon-Levitt, Anna Kendrick, Seth Rogen, Bryce Dallas Howard,Anjelica Huston, Serge Houde, Marie Avgeropoulos, Jessica Parker Kennedy,Philip Baker Hall, Stephanie Belding

GÉNERO:Drama. Comedia. Comedia dramática. Enfermedad. Amistad. Cine independiente USA

PREMIOS:

2011: Globos de Oro: 2 nominaciones, incluyendo Mejor película comedia/musical

2011: National Board of Review: Mejor guión original

2011: Premios Independent Spirit: Mejor guión novel. 3 nominaciones

2011: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor guión original

2011: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión original

Sinopsis: 50/50

Adam es un joven de 27 años al que se le diagnostica un cáncer y decide usar el humor para combatir la enfermedad. Con la ayuda de su mejor amigo, su madre y una joven terapeuta de un centro de rehabilitación, Adam descubre cuáles son las cosas más importantes de la vida.









Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Relacionado