Edil incrédula ante dichos de Mujica sobre “Ley de Duelos”

UUna fortísima crítica surgió en la Junta Departamental de Durazno. “En otros tiempos no precisó de Ley de Duelos para atacar a traición”, lanzó la nacionalista Virgina Burgues, en alusión al ex presidente de Uruguay. En la sesión de este viernes 16 de junio también fustigó a Juan Castillo, por proponer gravar la tecnificación si ésta perjudica el empleo.

Junta Departamental

“Muchas gracias señor presidente. En el día de hoy quiero expresar mi incredulidad ante dichos del ex presidente de la República y actual senador del Movimiento de Participación Popular, José Mujica, que en una entrevista en el programa La Mira de VTV, ha dicho que lamenta que se haya derogado la Ley de Duelos.

Mujica opinó que si dicha ley estuviera vigente él la usaría, porque hay cosas que se arreglan solamente a los tiros… El periodista le preguntó si lo decía en serio y el senador respondió que sí… Claro que él estará muy acostumbrado a eso, porque en otros tiempos no precisó de Ley de Duelos para atacar a traición.

Por otro lado yo me pregunto ¿somos los uruguayos tan predecibles y fáciles de embaucar, que este señor dice cualquier desatino y se convierte en la noticia al momento? ¿Que se disfraza ante lo increíble para distraer la atención sobre lo que está sucediendo, como es la suba de impuestos y las macanas que de su correligionario Sendic no paran de aparecer?

Para no acabar de sorprendernos, el director nacional de trabajo Juan Castillo propone gravar la tecnificación si destruye empleos. Yo me pregunto ¿Este señor se considera a sí mismo progresista? En tiempos en que los avances tecnológicos revolucionan los paradigmas productivos, ¿en vez de proponer adaptarse se niega al progreso? ¿O lo que propone es que con la recaudación del Estado -gravando la tecnificación- se subsidien nuevos planes Mides?, donde ahora mismo se habla de falta de transparencias… o seguros de desempleo eternos.

¿Es la misma política social que se pretende seguir llevando adelante?, cuando la política social debería de ser un desarrollo, mejora, independencia, la propuesta de nuevas oportunidades de Educación y Trabajo…

Por suerte no todos hablan el mismo idioma y aquí en Durazno, ayer mismo (por el jueves 15) se realizó en la UTEC, la Feria del Empleo de las Tecnologías de la Información, preparando a los jóvenes para el mundo que se viene.

Quiero destacar la importancia de estos proyectos que miran al futuro con apertura de oportunidades. Y que haya sido Durazno el elegido es un orgullo.

Ojalá que estemos preparados para canalizar y aprovechar estas oportunidades y las propuestas que sigan apareciendo en nuevas carreras, nuevas ofertas de trabajo, en el departamento, donde se puedan volcar los conocimientos adquiridos. Es algo por lo que esta Administración trabaja incansablemente.

Y acompañar los cambios debe ser una necesidad de todos. No podemos quedar afuera del mundo real. Pero que los incentivos de incorporación de las nuevas tecnologías no nos atrapen como forma de recaudar impuestos, como ha pasado hasta ahora, donde está el ejemplo de la inclusión financiera, que no hace otra cosa que ser más una forma de recaudación y pérdida de libertades, “pérdida de libertades”.

Ojalá que nuestras preocupaciones fueran que se nos solicita el permiso o el consentimiento de erigir monumentos y no de preocuparnos por ver cómo podemos hablar más alto y hacernos escuchar, cuando tenemos que actuar para defender nuestras libertades. Muchas gracias señor presidente”.

