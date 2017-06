Edil Wilson Barité exige respuestas a situación en Carlos Reyles

EEl curul del Frente Amplio mostró su malestar con la respuesta recibida, dado que la misma no encara su real inquietud formulada en la Junta Departamental el 3 de marzo de 2017.

Sostuvo que le devolvieron su pedido de informes con respuestas pero que éstas no atienden a su reclamo. Dijo que, si bien le informaron que consultaron a los funcionarios de la Junta, cree que los mismos fueron amedrentados, y que por eso, para conservar su empleo, no dieron respuestas a lo que está pasando en Carlos Reyles.

Junta Departamental

“Muchas gracias señor presidente. Esta noche me voy a referir a una contestación que tuve del Ejecutivo a un pedido de informes sobre la junta local de Carlos Reyles. Lo que estoy viendo aquí es que me contestan sobre las palabras vertidas en la media hora previa, pero no tengo la contestación real sobre el pedido de informes que le realicé al intendente. Pero de todas formas quiero que ese expediente siga en curso, todavía espero que se me contesten esas preguntas”.

Más adelante Barité dijo que tras su solicitud de información sobre un funcionario, a quien nombra en el informe pero no en la Junta “para no quemarlo”, le contestan que no tienen claro a quién se refiere…

Además, el edil emepepista sostuvo que tras su pedido hay más persecución en la Junta de Carlos Reyles. Y que, además, se hacen reuniones políticas de la lista 41 en locales municipales. “Nosotros también vamos pedir de parte del Frente Amplio las dependencias del Comedor Municipal de Molles para hacer reuniones políticas”, ironizó.

También afirmó -en la sesión del pasado 9 de junio- que tiene fotos que se sacaron en el Cementerio en el momento de reducir un cuerpo y las subieron a redes sociales, extremo que fustigó.

ESCUCHAR EN FORMA COMPLETA







