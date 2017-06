Fustigan al Mides idea de eliminar norma que suspende pago de asignaciones a los que dejan de estudiar

LLa edil Juana Ortiz habló de los llamados Ni Ni y pidió recapacitar, dado que el actual aspecto coercitivo favorece que muchas familias manden a sus hijos a estudiar. Ortiz (PN) fustigó a la subsecretaria del Mides Ana Olivera por esta idea y pidió que quienes compartan su opinión hagan fuerza para frenar la iniciativa.

“Gracias señor presidente. Hoy me voy a referir un tema por el cual, a través de la prensa escrita radial y televisiva todos te habrán enterado.

Hace unos días Ana Olivera, subsecretaria del Ministerio Desarrollo Social (Mides) se refirió que van a proponer eliminar la normativa que suspende el pago de asignaciones familiares a aquellas familias inscriptas en los planes de asistencia al Ministerio Desarrollo Social, en los casos en que niños y adolescentes dejen de concurrir a centros educativos.

Por otro lado, tenemos los datos brindados por ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, que no sabe el destino de estos estudiantes que abandonan los centros educativos. Se supone que muchos pasan a engrosar las cifras de los NI NI (ni estudian, ni trabajan).

Actualmente para reinsertarse en el mercado laboral exigen primaria completa y ya son los menos solicitados, diríamos que muy pocos…

A todo esto ha aumentado el desempleo y va a seguir creciendo. Si bien estamos de acuerdo que el que más tiene sea el que más pague, vemos que esto ha llevado a dos factores muy importantes que influyen esta situación: la tecnología y la alta carga tributaria, ya que los empleadores -siempre que la actividad lo permita- se inclinan por la tecnología, ocupando menos personal, por ende, disminuyendo la carga fiscal…

El director de primaria Héctor Florit se refirió a que la prestación de la asignación familiar es una medida coercitiva que asegura la asistencia a clase de los niños. Estoy totalmente de acuerdo. Sé que esta situación es -otrora- recuerdo y agradezco a esa prestación del BPS, que mis hermanos y yo tuvimos la suerte de ingresar a Secundaria. Porque esa fue la causa que nuestros padres (así como de otros) nos hicieron concurrir.

Sé que los tiempos han cambiado, pero puedo asegurar que aún esto sigue vigente. Además todos reconocen que estamos en crisis de pérdida de valores y morales y sabemos, por más que queramos culpar a los docentes, que eso se adquieren en el hogar, que después se complemente en los centros educativos es lógico.

Entonces, hasta cuándo vamos a quitarle responsabilidad a los progenitores. La subsecretaria, además, dice, la asignación familiar es un derecho de niños y adolescentes…Pero, señora, hasta cuándo vamos a seguir con esto. Y las obligaciones para cuando. No olvidarse que las prestaciones sociales se cubren con el dinero de toda la ciudadanía.

No me aparto que se gaste en educación, pero bien empleada, con buenas políticas. Y con esta propuesta lo que se va a conseguir es que estos chicos estén más en la calle y el ocio es mal consejero. Después nos lamentamos que crece la delincuencia y la drogadicción en la juventud. No olvidar que los nos estamos refiriendo a una población de muy bajos recursos, de extrema pobreza y marginalidad.

Incentivemos a estos chicos y atendamos las familias para que esto se revierta.

Y si hay que invertir más no importa, cuando se utiliza para revertir la situación que preocupa a la población como otras tantas.

Esto no es demagogia, poco me importa el rédito político. Sí me importa y mucho el futuro de esta nueva generación. Habría mucho para decir sobre este tema, pero sólo pido el apoyo de quienes piensen semejante, agotar todos los recursos para que esta propuesta no se lleve a cabo. Acá olvidémonos de los colores políticos y pensemos sólo en el Uruguay que queremos. Recordemos los principios de José Pedro Varela que la escuela pública fuese obligatoria, gratuita y laica…

Señor presidente, pido que mis palabras pasen a la Comisión de Cultura de esta Junta, al Mides, a los diputados del departamento y al Banco de Previsión Social. Muchas gracias”.

