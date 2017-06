“Moderna Planta de Reciclaje fue malograda por el Frente Amplio Durazno”

LLo afirmó Pintos, quien dio pruebas de que el FA concurrió a una reunión en Batoví y se opuso a la solución porque de concretarse “hubiera beneficiado” a la administración nacionalista de Durazno.

“No puedo permitir que lo que no dejaron realizar lo critiquen. Y que se embanderen como tema a resolver porque, evidentemente, no lo harán, porque ya no lo quisieron hacer”, fustigó la curul del Partido Nacional Libertad Pintos en la sesión del 26 de mayo de 2017.

Junta Departamental

Gracias señor presidente. Con asombro nos enteramos a través de la prensa de declaraciones de una edila del Frente Amplio, que concurriera al Congreso Nacional, con relación a la no visita a la Planta de Reciclaje. Pero me asombraron más aún las declaraciones de un edil del Frente Amplio, de acá, de Durazno.

Debo decir que si Durazno no cuenta con una moderna Planta de Reciclaje es porque el propio Frente Amplio la malogró.

Presidiendo la Comisión de Medio Ambiente, en el año 2004 fuimos invitados a una reunión en la Escuela 26 de Batoví, reunión a la que, por supuesto, concurrí.

En un lugar de privilegio estaba toda la plana del Frente Amplio, totalmente en contra de la instalación del moderno reciclaje. Y ahí comenzó la gran movida en contra. La empresa Teyma había adquirido 200 hectáreas sobre la ruta 5, que era el espacio que se necesitaba para la instalación. Se habían hecho visitas a través de técnicos a la Argentina para visitar plantas de iguales características a la de acá, de Durazno. Puedo garantizar que se contaba con las máximas garantías y seguridad.

El Frente Amplio no lo podría -y no lo quería instrumentar- sería un logro muy importante para la Administración Vidalín. Eso no debía suceder.

Hace tres o cuatro años los entonces diputados Vidalín y Tierno, conjuntamente con el Intendente Irazabal, acompañaron un proyecto de Vertedero Regional a instalarse en las proximidades del poblado Parish. Se trataba de una importante inversión de capitales extranjeros.

Muchos de ustedes, al igual que yo, participamos de las charlas de los técnicos de la empresa que realmente eran muy claras.

Lamentablemente el gobierno nacional apostando a otras soluciones, que no se concretaron, desechó este emprendimiento.

Por eso hoy no puedo permitir que lo que no dejaron realizar lo critiquen. Y que se embanderen como tema a resolver, que, evidentemente, no lo harán, porque ya no lo quisieron hacer…

Durazno al igual que todo el país y también en todo el mundo intentan resolver la problemática de los residuos.

Sé que se ha pedido una visita a la Dinama para recorrer la planta nuevamente. Una visita que se fue prolongando. Me enteré a través de la prensa -en el día de ayer- (por el jueves 25 de mayo), que había venido un técnico de la Dinama. Desconozco el informe que realizó.

Espero poder tenerlo prontamente para poderme sacar muchas dudas y aclarar también muchas versiones. Gracias, señor presidente”.

ESCUCHAR









Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Durazno Digital ¡Presiona 'Me Gusta' para recibir más contenidos en Facebook todos los días!