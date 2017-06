Piden a la Intendencia la urgente expropiación del Hipódromo Independencia

EEl edil Petutto sacó la fusta y criticó que “deben casi 15 millones de pesos; cualquiera hace carreras clandestinas y corren menores sin ningún tipo de protección”. Éstas y otras denuncias fueron formuladas en la Junta por el edil blanco Santiago Petutto, el pasado viernes 23 de junio de 2017. En la ocasión solicitó el pase de sus palabras a la Intendencia de Durazno.

Junta Departamental

“Quiero hacer referencia al tema del Hipódromo. Aquí en Durazno es un tema que no da para más ya, exhortamos al Intendente que trate de apurar un poco la expropiación del mismo.

Ya hemos tenido reuniones con él, con la Comisión de Turismo de esta Junta y nos ha dejado ver que sí está de acuerdo con la expropiación, pero que lleva todo un trámite que demora. Y la verdad, que la gente quiere actividad oficial aquí en Durazno.

Quiere que venga, que se instale el SINT, Sistema Nacional Integral del Turf. La verdad no no hay ninguna autoridad hoy en día, hay una Comisión ahí que está “formada”…que va cualquiera con $10.000 y hace una carrera y está, la verdad, todo mal. El Hipódromo da pena verlo como ésta. No hay ningún tipo de nada ahí, corren menores, cuando se hacen las carreras éstas totalmente clandestinas, corren menores, sin casco, sin ningún tipo de protección. Entonces exhortamos al Intendente a que apure la expropiación.

Aparte de eso, lo que mueve el turf a nivel de nuestro país, genera 50.000 puestos de trabajo (50.000 puestos de trabajo) directos e indirectos.

Así que aquí en Durazno estaría muy bueno que se lleve adelante la expropiación lo más antes posible del Hipódromo, siendo que son 34 hectáreas, y hay un campo que -también lo hablamos con Intendente- puede servir para cooperativas de viviendas futuras o las que ya están (hoy día que no encuentran terrenos). Y la verdad sería una gran chance para esas cooperativas.

El Hipódromo, esta Comisión (por llamarla así, no tiene nombre), debe entre 14 y 15 millones de pesos. Así que exhortamos nuevamente al Intendente que apure esta expropiación. Quisiera que esto último pase al Ejecutivo departamental”.

ESCUCHAR







Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Relacionado

Durazno Digital ¡Presiona 'Me Gusta' para recibir más contenidos en Facebook todos los días!