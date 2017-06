Raviolo reclamó cumplir con cerramiento y climatización de la piscina municipal

LLa curul del Frente Amplio criticó la cantidad de “tinta que se ha utilizado a través de los años en diferentes instancias presupuestales”, lo que no ha tenido la consolidación que sería dable esperar. Susana Raviolo hizo su intervención este viernes 16 de junio en la Sesión Ordinaria del Legislativo.

Junta Departamental

“Muchas gracias señor presidente. En el día de hoy quiero referirme a una parte de la infraestructura de nuestra ciudad que impacta directamente en la sociedad en dos aspectos: Uno es en lo deportivo y el otro es en la salud de la población.

Estoy hablando de las instalaciones de la piscina municipal, en la que tanta tinta se ha utilizado a través de los años, en diferentes instancias presupuestales. Todo lo escrito en esos voluminosos expedientes no se ha hecho posible el cerramiento y climatización de la misma, como así se ha previsto una y otra vez…

Es algo que las gestiones municipales le han escamoteado a esta sociedad. Es imprescindible que esto se concrete dada la necesidad que existe en el departamento de contar con espacios para que la juventud desarrolle el deporte natación.

En cuanto a la salud de la población y la oportunidad que debe tener todo ciudadano de acceder a una piscina los 12 meses del años, debo decir que cada vez más los médicos aconsejan la natación, el aquagym, para diferentes patologías.

Esto se le está negando a muchas personas que no tienen la posibilidad de pagar esas clases en el único club privado que posee estas instalaciones. O que de otra manera cuentan con unas pocas sesiones que les indica la salud privada en alguna otra institución con las que convenian.

Revisando algunas rendiciones de cuentas de la Intendencia de Durazno, vemos que en el año 2008 se prometieron gastar $2.200.000 y no se ejecutó nada; en el 2009 se ejecutaron $5.495.431, en el año 2010 será gastaron $1.570.000, en el año 2011 se prometieron 3.800.000 y no se gastó un solo peso en la piscina… De lo que se deduce que en diez años se han gastado en el cerramiento y climatización $7.000.000, aproximadamente, sin que se lograra ningún cerramiento acorde a la piscina y la climatización nunca existió.

Debo decir, también, con pena, (me entero) cómo varios duraznenses van una o más veces por semana a la ciudad de Trinidad a hacer natación y que, además, he escuchado en medios radiales duraznenses cómo se hace propaganda de los servicios que ofrece la piscina del departamento de Flores que pertenece a la Intendencia de ese departamento, para alentarnos a ir hasta Flores.

La excusa que se ha esgrimido de parte del Ejecutivo de la no climatización ha sido el costo del mantenimiento de la misma. Sin embargo estamos hablando hoy de un superávit de 52 millones de pesos, cosa que se contradice con lo anteriormente expuesto.

No estoy técnicamente capacitada para saber cuánto sale una climatización y cerramiento, pero me he informado y el estimativo aproximado dá que con el dinero que se ha invertido hasta ahora se podría haber instalado en su totalidad. Luego, lo del mantenimiento, es una inversión en salud y un derecho de la sociedad.

Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Deportes, al señor Intendente, para que la piscina pase a ser parte de las obras inconclusas que tiene la Intendencia; y se tome cartas en el asunto para finalizarla y funcione para el fin que se pensó.

También solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Obras de esta Junta para su seguimiento. Muchas gracias señor presidente”.

