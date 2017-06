Resultados y posiciones del torneo de futsal

SSe desarrolló entre el viernes 23 y sábado 24 de junio de 2017, un nuevo capítulo del torneo de fútbol sala, en el estadio cerrado de la ciudad.

Resultados

Moroni 5 – Central 1

Patriotas 13 – Liverpool 6

Unión 6 – Manchester 5

Santa Lucía 7 – Independencia 2

Otaño 10 – Centenario 8

Inter 7 – Peñarol 4

Próxima fecha

Otaño vs. Santa Lucía

Peñarol vs. Centenario

Central vs. Inter

Manchester vs. Moroni

Patriotas vs. Unión

Atlas vs. Liverpool

Libre. Independencia

Posiciones

Central, Santa Lucía, Otaño 13 puntos

Liverpool, Moroni 10 puntos

Unión 9 puntos

Patriotas, Inter, 7 puntos

Centenario, Atlas, Manchester, Independencia 4 puntos

Peñarol 3 puntos.







Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Relacionado