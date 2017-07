“A Vázquez le hubiera convenido aceptar la renuncia de Sendic”, dijo Burgues

MMuy dura con el presidente, la curul nacionalista sostuvo que “con eso estaría dando señales más claras de la importancia que le da al sistema democrático”. Las afirmaciones fueron realizadas por Virginia Burgues, este viernes 7 de julio (2017), en la sesión Ordinaria del legislativo.

Junta Departamental

“Muchas gracias señor presidente. Hace unas sesiones atrás me referí a que me sorprendía por las palabras del ex presidente Mujica.

Hoy veo con más sorpresa que el presidente Tabaré Vázquez salga defender al vicepresidente Sendic; y con el énfasis que pone al decir que se le han hecho el bullying más fantástico que ha visto en su vida. Aseguró que hay un ensañamiento con el vicepresidente. El presidente dijo que no sabe a qué se debe la situación que atraviesa Sendic.

¿No será que la gente está harta de que se le quiera tomar el pelo? Porque una cosa es clara: estará en la Justicia, en el Comité de Ética, pero que la mala administración de Sendic en Ancap nos dejó un agujero negro a todos los uruguayos, no hay dudas. Que usó la tarjeta corporativa en compras personales, tampoco hay dudas. Que el título no apareció, que la fiesta que financió ANCAP estando desfinanciada está con todos los números, el avión de ALUR, otro tema…Uno detrás de otro.

Que se mire para otro lado y se trate de minimizar toda la clase de mala gestión, es a la cuestión de sus cercanos, pero nunca puede querer callar la opinión pública.

Vázquez usó otra palabra para referirse a las desventuras de Sendic: “autofagia”. La RAE no la registra, aunque sí las enciclopedias médicas. Y es básicamente cuando un órgano se come a sí mismo, o un cuerpo se alimenta a sí mismo.

Creo que lo traicionó el subconsciente y lo que quiso decir es que Sendic solito se está buscando lo que le está pasando.

Aunque Sendic opine que es una confabulación a nivel continental donde él es la víctima… sin palabras.

También Vázquez habló de riesgo para el sistema democrático. No disfracemos las cosas, sin dudas el sistema democrático está en riesgo, pero agravantes son sin dudas el comportamiento que se está teniendo, justificando faltas tan graves.

Tal vez hubiera convenido aceptarle la renuncia, porque con eso estaría dando señales más claras de la importancia que le da al sistema democrático. Solicitó mis palabras pasen al presidente Tabaré Vázquez.

Para redondear quería decir que acá en Durazno muchas veces hemos visto pedidos de informes: que se reclame si alguno llega fuera de fecha, que se cuestionen arreglos partidarios… Y es cierto, somos ediles y nos competen las cosas que hacen a nuestro departamento. Está muy bien controlar y hacer que se cumplan las obligaciones a las que el gobierno departamental se compromete. Pero que no sea siempre la crítica la que salga, cuando se justifican cosas muy graves desde el oficialismo nacional.

Acá estamos con administraciones que han sabido llevar las riendas y dar superávit, en más de una oportunidad. Que está con proyectos, obras y avances importantes, que han hecho y van a hacer crecer el departamento. Que también está trabajando con planes sociales, que ha invertido en carteras de tierras (cuando no es su competencia) pero si una necesidad de nuestra población.

Y hay disconformidad de algunos que piensan que hay proyectos que no les interesaría que estuvieran porque no les llegan directamente, pero sin dudas habrá otros que sí les puedan interesar. Porque no todos tenemos las mismas necesidades, las mismas prioridades, pero si todos nos merecemos que se nos atienda. Muchas gracias señor presidente”.

