Egresados terciarios de Centro Campus recibieron títulos

EEn una multitudinaria ceremonia realizada en la Sala “Valentín Arias” de la Intendencia de Durazno, casi 300 estudiantes, hombres y mujeres de Durazno y demás departamentos, recibieron sus diplomas como egresados de carreras terciarias que dicta el Centro Campus de UTU, que funciona en la antigua estructura del proyectado hospital regional.

Estuvieron presentes autoridades de la educación, como el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Wilson Netto, la directora Programa Educación Terciaria, Susana Rostani, directora Centro Campus, además del Intendente, Lic. Carmelo Vidalín y el diputado del Frente Amplio Martín Tierno.

“Este es el triunfo de la perseverancia, y cuando a un hijo, una hija o un hermano le va bien, nos va bien a todos”, dijo el Intendente Vidalín, subrayando la importancia de la educación y la formación en valores desde el hogar. Luego de señalar que la vivida es una jornada de fiesta y valorar la presencia de Netto (“alguien a quien personalmente admiro mucho”), resaltó la importancia de ver -como en esta ocasión- “a la familia unida a los alumnos de todas las edades, (porque) para estudiar no hay edad”, reflexionó, comentando que hace tres años culminó sus estudios de Licenciado en Relaciones Laborales, en la Facultad de Derecho de la Udelar.

Durazno cuenta con importantes fuentes de trabajo. Industrias como Estancias del Lago (Megatambo), Breeders & Packers (BPU), entre otras y la radicación en el centro del país de la planta de celulosa de UPM “trabajando codo a codo y hombro a hombro con el gobierno nacional, como debe ser”, remarcó, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de una formación continua de la persona para poder acceder a más y mejores oportunidades laborales.

“Diariamente viene gente a golpear las puertas de la intendencia a pedir trabajo; algo que también pasará con otras instituciones, y cuando le preguntamos ‘qué sabe hacer’ o ‘traiga su currículum’, generalmente no tienen estudios”.

“Siento la obligación de transmitirle a ustedes estudiantes y a ustedes padres, que están en el camino correcto; el tiempo de la ‘garra charrúa’, el tiempo de los voluntarismos, se terminó. Este es un tiempo en el que necesariamente debemos prepararnos todos los días. Hoy las carreras, las profesiones, que nuestro país necesita, son otras, que nos permitan ingresar directamente al mundo del trabajo”, comentó.

“Lo hablaba con el presidente Wilson Netto: muchos alumnos mientras cursan ya tienen la posibilidad de obtener un empleo, porque necesitamos justamente en el presente, y especialmente en el futuro, gente preparada. Como gobernante digo que mi mayor desvelo y/o preocupación es lograr a través de la comunicación, sensibilizar el espíritu de padres, primero, padres a los que no nos han enseñado lo que es la Patria Potestad y la responsabilidad de ser padres, pero que debiéramos tener, para poder utilizar la palabra ‘no’, adecuadamente a flor de labios, para ponerle limites a nuestro hijos, y también la palabra ‘si’, para decirles ‘sí, queremos que estudies y que te prepares’, ‘no alcanza con lo que has estudiado’, no alcanza hoy con haber terminado el Ciclo Básico de Secundaria o de UTU; hoy es un tiempo en el que si no nos preparamos, mañana las maquinas nos van a estar sustituyendo”.

Wilson Netto

“La educación es una herramienta absolutamente clave para la generación de oportunidades”, dijo el presidente de Codicen.

“Al señor Intendente qué decirle?, más allá de una amistad construida en estos años, un logro difícil en el Uruguay de antes y muy común en el Uruguay de hoy, es poder sentarnos entorno a una mesa a planificar el desarrollo de las poblaciones, con responsables locales y con responsables nacionales”.

Netto también subrayó que más allá de la ceremonia de entrega de títulos terciarios, “en realidad es una muestra más de las condiciones físicas, materiales e intelectuales, que permiten avanzar en lo que llamamos, y nos hemos comprometido desde el inicio de este proceso, con eso que denominamos desarrollo humano, desarrollo integral de las personas, desarrollo de oportunidades en los territorios”.







