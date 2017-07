Pintos dijo no entender posturas en el Frente Amplio

M“Mientras el hijo de Tabaré Vázquez derogaría la ley del aborto, por otro lado sancionan a una directora liceal en Salto, por una charla contraria a la interrupción del embarazo realizada en el centro que dirige”, reflexionó.

La edil nacionalista Libertad Pintos realizó estas observaciones y criticó con dureza a los frenteamplistas. Las palabras corresponden a la sesión del viernes 7 de julio de 2017.

Junta Departamental

“Señor presidente. Cada vez me resulta más difícil poder entender, si son estrategias políticas del partido que nos gobierna o, no sé de qué manera podrán explicarle a la gente que los votó que en un mismo momento y con un mismo tema estén al norte y al sur (o blanco y negro).

Estos días pasados hemos visto que sancionaron a una directora de un Liceo de Salto, hablando de violación de la laicidad. Sabe que me parece que tenemos interpretaciones muy distintas. Porque yo puedo decir que en más de un momento he visto acá en Durazno, en nuestro liceo, violar la laicidad.

Cuando hemos tenido familiares, amigos, que nos cuentan las determinadas cosas que se les dice en algunas clases a los chiquilines. Sin embargo, los que pensamos diferente nos tenemos que comer lo que a algún profesor se le ocurre decirle a nuestros familiares y a nuestros amigos.

La sanción que le aplicaran a esa directora del Liceo de Salto me parece totalmente fuera de lugar, porque todo esto que ese grupo de madres mostró, es lo que se le debió haber enseñado realmente a todos los niños, mucho antes a los jóvenes (porque digo, los liceales ya tienen más de 12 años) qué es lo que pasa en la creación de la vida humana.

Han armado una alharaca, han sancionado a una mujer que lo único que hizo fue, a mi entender, lo que debieron haber hecho todos…

Hace unos días mirando un medio televisivo vimos al hijo del doctor Vázquez (Tabaré), nuestro presidente, admitiendo que le gustaba la política (y que podría ser candidato) y que si él estuviera en el gobierno lo primero que derogaría sería la ley del aborto…

Entonces, cómo que no entiendo mucho… Por un lado veo que salen en una defensa cerrada. La vi ayer a una de las mayores defensoras de la ley, hablando de vuelta contra la directora, lo mal que estaba, que la habían sancionado, que todas esas historias. Y por otro lado, el propio hijo del presidente que dice aspirar a cargos políticos (presidente, nada menos) y que derogaría la ley… ¿Y a quién creo, cómo hago para creer esto?.

Porque es la noche y el día, ¿no?, decir que la ley está bien -algo que yo siempre dije que nunca la hubiese votado- pero, por otro lado todo negro o todo blanco. Es bravo, es difícil, a mí me da la impresión de que se están jugando poder permanecer en el gobierno “como digo una cosa digo la otra”… Estoy para este lado, estoy para este lado, los tengo a todos confundidos y seguro al que le gusta aquello va a votar para aquel lado.

Vamos a reconocer, es una coalición y en las coaliciones evidentemente hay diversas opiniones y diversos pensamientos.

Es muy triste que se le mienta a la gente así, porque yo tengo que decir que se le miente a la gente.

Ayer, por ejemplo (lamentablemente no me va a dar el tiempo), mirábamos a Mujica atacando a Vázquez, porque defendía a Sendic. Pero, la verdad esto es de no creer, absolutamente de no creer. Las dos principales figuras del Frente Amplio, una para este lado, otra para este otro. ¿A quién le creo? Ninguno.

No le puedo creer a nadie, ni ellos saben lo que están defendiendo. No voy a empezar el otro pedacito que tengo porque evidentemente no me va a dar tiempo pero, muy, muy, muy lamentable”.

