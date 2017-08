Cambió la letra del éxito “Despacito” para alentar a Uruguay

VVIDEO / Un inquieto duraznense cantó ante un celular una versión muy personal del tema de Fonsi, con motivo del partido de fútbol entre Uruguay – Argentina, previsto para este jueves 31 de agosto a la hora 20:00.

Se trata de Alejandro Leal, quien a pesar de que dijo a DURAZNO DIGITAL que “no lo ayuda la voz”, ha demostrado en varias ocasiones sus dotes actorales y buena onda, con grabaciones caseras que rayan a alto nivel en cuanto a cantidad de reproducciones.

El VIDEO que subió a su perfil de Facebook superó rápidamente las 7000 reproducciones. Compartimos el clip publicado en su cuenta de Facebook.

(Luego del clip y el aviso está colgada la letra)







“SOY-CE-LESTE CE -LES-TITA hit (Despacito)

Yo toda una vida ya llevo Alentandote

Vayas donde Vayas voy con vos

Vi que el estadio ya estaba llenándose

Para alentar a Nuestra Selección

Hoy despiertas ya sabes que no es un día más

Es un día especial Hoy juega URUGUAY

Sólo con pensarlo se acelera el pulso

Yo desde chiquitito te vengo a alentar

Pase lo que pase siempre voy a estar

Soy Celeste a muerte eso te lo aseguro

CELESTITA

Nunca te des por vencida Celestita

Esta hinchada nunca te va a abandonar

Vamos pongan huevo que hoy hay que ganar

SOY CELESTE

Y a estos colores los defiendo a muerte

Estamos contigo en todo momento

Es un sentimiento que llevo por dentro

La hinchada celeste, No se puede comparar

No nos importa el resultado

La bancamos hasta el Final

Vamo vamo la Celeste, Vamo pongan huevo

Esta banda esta re loca

Se escucha en el Mundo entero

SOY CELESTEEEEEEEEEEEEEEE!!!”

