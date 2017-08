Cine Club ofrece nuevo film para este jueves

EEl Cine Club Durazno presentará este jueves 31 de agosto a las 18:00 y 20:30 horas, la película Timbuktu.

La misma se proyectará en el local del Pequeño Teatro de Durazno, Sala “Rosina Sosa” de calle Wilson Ferreira y Fructuoso Rivera de nuestra ciudad.

Como siempre es una buena ocasión de ver buen cine, con carnet transferible por $150 mensuales, y los no socios por un costo de $ 80.

Película en idioma original y subtitulada al español.

FILM: TIMBUKTU (Mauritania – 2014) Duracion: 97 min.

TITULO ORIGINAL: Le chagrin des oiseaux (Timbuktu)

DIRECCION: Abderrahmane Sissako

GUIÓN: Abderrahmane Sissako, Kessen Tall

MÚSICA: Amin Bouhafa

FOTOGRAFÍA: Sofian El Fani

REPARTO: Abel Jafri, Hichem Yacoubi, Kettly Noël, Toulou Kiki, Ibrahim Ahmed,Layla Walet Mohamed, Mehdi A.G. Mohamed, Fatoumata Diawara,Adel Mahmoud Cherif, Salem Dendou, Mamby Kamissoko, Yoro Diakité,Cheik A.G. Emakni, Zikra Oualet Moussa, Weli Cleib

GÉNERO: Drama. Basado en hechos reales. Religión. África

PREMIOS:2014: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.

2015: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa.

2014: 7 Premios César: incluyendo Mejor película y director. 8 Nom.

2014: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso

2015: Premios Guldbagge (Suecia): nominada a mejor película extranjera.

2015: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera.

2014: Festival de Chicago: Mejor director.

2014: Satellite Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.

SINOPSIS: TIMBUKTU

Historia basada en hechos reales en la ciudad maliense de Tombuctú. En 2012, una joven pareja fue brutalmente lapidada a mano de los islamistas en la ciudad de Aguelhok, situada al norte de Malí. ¿Su crimen? No estar casados y, a los ojos de sus verdugos, estaban cometiendo un grave delito contra la ley divina.

La pareja fue conducida al centro de la ciudad y apedreada hasta la muerte en presencia de centenares de espectadores impávidos. Este suceso despertó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y tuvo una gran repercusión, tal es así que el director y productor mauritano se decidió a llevarla a la gran pantalla.

