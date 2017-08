Salaberry y José Gómez: tránsito peligroso en horas de la noche

EEdil sugiere la solución para este cruce donde, de día, los conductores “se ven”, pero durante la noche se vuelve “peligroso”. El pasado viernes 11 de agosto de 2017, la curul nacionalista Graciela Morgantini hizo un pedido que, no por trillado (por usar sus palabras), deja de ser importante.

Junta Departamental

“El segundo punto, es un tema muy hablado, muy trillado acá en esta Junta: es el tránsito.

El tránsito acá en Durazno está caótico, tanto por la cantidad de autos, de motos, y no vamos a echarle la culpa sólo a las motos y a los autos, sino también a los peatones. No respetan las señales, no respetan nada.

Lo más importante que yo quisiera pedir en este momento es, y sé que lo han pedido varios, y lo voy a reiterar, es poner semáforos en el cruce de avenida Gómez (José) y Salaberry (Martín), en la ruta 14.

En el día es llevadero el cruce, porque se ven, pero de noche, realmente es sumamente peligroso.

Entonces reitero mi pedido del semáforo que, no sé si le corresponde al Ministerio de Obras…Pueden llegar a un acuerdo con la Intendencia para que se pueda colocar, y a la brevedad.

Me interesaría mucho que fuera al Ministerio de Obras Públicas para ver si pueden tomar medidas. Pienso que le toca a él porque estamos a la ruta 14, en el límite, no sé si corresponde a la Intendencia eso. Que vaya (pase) a donde corresponda. Muchas gracias”.

ESCUCHAR







Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Advertisements

Durazno Digital ¡Presiona 'Me Gusta' para recibir más contenidos en Facebook todos los días!