Baldenegro pidió a vecinos hacer más y quejarse menos en redes sociales

D“Dejemos tanta agresividad, ¿quién no tiene un conocido o un familiar afectado por los siniestros de tránsito?, preguntó. La curul nacionalista evitó dar números de accidentes porque prefirió hablar desde el corazón. Lo hizo el pasado viernes 22 de setiembre en el legislativo.

Junta Departamental

“Gracias, buenas noches, señora presidente. Primero, quiero agradecer a cada ciudadano que me dio la posibilidad de estar aquí, para poder tener un micrófono para poder expresarme. Quiero referirme a dos temas puntuales: que refieren a accidentes de tránsito.

Tenemos la problemática que todos sabemos, con accidentes de tránsito ocasionados a través de animales, como también tenemos muchos accidentes de tránsito por picadas. O también por negligencia, que también tienen que referirse exactamente a jóvenes, porque muchas veces se les dice que son los jóvenes también los causantes. Sí, es verdad, también es para mayores que son negligentes.

Con respecto a los animales, quiero expresar que debemos tener una tenencia responsable. Los animales no son culpables, hay una persona que debe ser responsable del cuidado del animal. Y sabemos lo que ha sucedido, hay vidas que se han ido, hay personas que se han visto lesionadas en forma parcial y en forma permanente.

Esas lesiones afectan no sólo a la persona sino también a todo el núcleo familiar. Y no es que en un índice de siniestralidad quede reflejado. Puedo hablar de números, pero los números no reflejan la realidad. Porque para un familiar que se vio lesionado, en definitiva, va a quedar de por vida esa marca. Entonces, números podría expresarlos y podría hablar que en un discurso más armado y ornamentado. Pero lo que quiero expresarme es de corazón, y decir que por el resto de sus vidas hay personas y hay familias que quedan destruidas por una negligencia.

Entonces, los animales, repito, no son responsables. Pero hay personas que deberían de serlo; entonces tenemos también una problemática que no es sólo a nivel departamental, sino es a nivel nacional.

Tenemos rutas en las que encontramos animales sueltos; entonces, esto es de ámbito departamental y nacional. Y ya no hay tintes políticos, esto nos afecta a todos. Todos los que estamos sentados acá podemos ser afectados por un accidente de tránsito.

¿Quién no tiene un conocido, un familiar, que ya fue afectado… todos.

Entonces, a raíz de eso yo llamo a la reflexión a los ciudadanos, de que por favor dejemos tanta agresividad en las redes sociales. Está bueno expresarse, es necesario expresarse; pero, también es bueno hacer, “hacer, en el verdadero sentido”: si vemos un animal suelto, bueno, hagamos la denuncia que corresponde. Si vemos que algo está funcionando mal, hagámoslo saber.

Pero dejemos de quejarnos, hagamos. Es responsabilidad de todos. Nosotros como ediles tenemos responsabilidades. Pero, también lo tiene cada ciudadano. Porque tenemos que pensar en el vecino y en nuestro propio familiar.

Con respecto a las picadas. Sí, yo una vez fui joven y también me gustaba la adrenalina y me hago cargo. Pero la realidad es que cambió la situación. Porque en algún momento teníamos portes de motos de cilindradas pequeñas… Y hoy día ya no es así. Tenemos padres que compran con cilindradas más grandes para sus hijos (por diferentes motivos).

Entonces, yo a lo que llamo es a la reflexión. Y decirle a las personas que, por favor, nos cuidemos entre todos. Es nada más que eso. Cuidarnos ante todos y que esto pueda ser un llamado nuevamente a la reflexión”.

