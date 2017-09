Después del Solís el Teatro Español será el mejor del país

LLo dijo el intendente Vidalín, quien junto a la arquitecta Garrido, reveló detalles de los avances de la obra de restauración del centenario edificio ubicado en la ciudad de Durazno.

La instancia mediática tuvo lugar a la hora 16:00 en la sala “Valentín Arias”. En la oportunidad, confirmó que el Teatro Español no estará pronto para el 12 de octubre de este año como había pedido a los responsables del proyecto, sino que, dada la característica de la obra, necesitará más tiempo. Si bien no lo dijo, a partir de la información divulgada por la arquitecta Mariela Garrido la reinauguración definitiva sería durante el mes de mayo de 2018.

Palabras del jefe comunal, Lic. Carmelo Vidalín

"Amigos, muy buenas tardes. Agradecer la presencia de todos ustedes, muy especialmente de la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental.

Agradecer la presencia de alguien que nosotros admiramos y respetamos mucho, nuestro querido Lacio Scaffo. Saludar a los amigos de la prensa y a los compañeros vinculados a la cultura de nuestro departamento. Agradecer la presencia del secretario general, coordinadora, directores…

Habíamos previsto la inauguración de las obras de nuestro Teatro Español para el próximo 12 de octubre. Así lo habíamos anunciado nosotros en su momento; lamentablemente no va a poder ser así.

Una obra de estas características nos demanda más tiempo del que nosotros entendíamos (o creíamos) que era el adecuado.

Fuimos arriesgados al anunciar que íbamos a llegar al 12 de octubre, por lo tanto, por más que la arquitecta me asegura que para “tal fecha” va a estar, no la voy a dar (por la nueva fecha).

Estamos apostando a una de las obras más importantes de la historia de Durazno, fundamentalmente es una apuesta a nuestra cultura.

El Teatro Español, que forma parte del patrimonio de los que somos un poco más grandes, va a ser restaurado de manera tal, que después del teatro Solís, será el mejor del país.

Ese es el anhelo que tenemos, claro, cómo no, dígalo con gusto, anímese!

Y desde allí vamos a promover, primero que nada, los excelentes valores artísticos locales que tenemos y que hoy, gracias al aporte, ya sea de la Iglesia de los Mormones o de la Iglesia San Pedro, o de la Parroquia del Carmen, y de alguna otra institución que colabora con nosotros… nuestro estadio cerrado, nos vemos, gracias a ellos, podemos realizarlos. Pero nos vemos limitados a poder realizar eventos de características y de jerarquía.

Nosotros los duraznenses tenemos mucho mucho para mostrar al mundo, sobre lo que son nuestros valiosísimos exponentes. Bueno, mencionamos a uno que tenemos ahí, que siempre ha sido de bajo perfil, es nuestro querido Lacio.

Pero, así como Lacio, tenemos otros valores de nivel, desperdigados por el mundo: otra duraznense, María Noel Riccetto, otra duraznense en Italia, María de los Ángeles González Victoria. Y así podemos seguir mencionando otros exponentes de altísimo nivel, pero también aquí, entre casa, dudo que en otros departamentos existan grupos teatrales en el nivel de los nuestros; dudo que en otros departamentos haya grupos corales del nivel de los nuestros y exponentes de cultura popular, mi Dios, lo que sucede es que como los vemos todos los días no las valoramos, a veces nos aferramos más a profetas de pie de barro que ni siquiera uruguayos son y que vemos a través de la pantalla de televisión y le profesamos admiración porque los vemos lejanos a nosotros. Y sin embargo, aquellos que son nuestros iguales, nuestros semejantes, pero que son los verdaderos referentes de la cultura no le damos el lugar que a ellos verdaderamente le corresponde.

Y el Teatro Español nos permitirá esto y más para con los duraznenses, pero también nos permitirá traer artistas de excelencia que no hemos podido traer, que únicamente los hemos traído al Parque de la Hispanidad, o algún otro evento al aire libre. Pero ahora vamos a tener -como dije- el mejor teatro del interior del país.

Y yo sueño con ver a los grandes tenores, artistas de nivel internacional. Y pretendo también que el Español no se abra ocasionalmente sino que, pretendo, como seguramente comparten todos ustedes, que el Teatro Español tenga una actividad intensa que nos permite a todos, los fines de semana, tener la posibilidad a los duraznenses amantes de la cultura, de tener un lugar a donde ir para poder disfrutar.

Si habrá trabajo para realizar. No voy a hablar mucho más, visto que hoy la protagonista es usted arquitecta (por Mariela Garrido). Valoro muchísimo el trabajo que ha realizado. Tomo sus palabras, que demuestran la grandeza de su corazón cuando, humildemente, dice no soy yo sola la que ha llevado adelante las obras: son fulanos, menganos, etc. Pero eso lo va a decir usted.

Como gobernante que integro un equipo, que es soy capitán del equipo, que valoro mucho lo que viene realizando y también, y esto es una noticia muy buena para nosotros. Valorar las tareas que viene llevando adelante con Miguel (Irrazábal), con la restauradora Frigerio (Claudia), para ir recuperando poco a poco el palacete de Penza, frente al Club Centro Unión. Estamos hablando de esa casa que también vamos a tratar de ir restaurando, si pudiéramos en este período.

Bienvenida sea, pero por lo pronto vamos a hacer, a seguir trabajando en esa (por el Teatro Español), es usted (arquitecta) la que tiene que hacer uso de la palabra”.

