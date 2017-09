Futsal: resultados primera fecha del Torneo Final

EEl pasado fin de semana comenzó en la ciudad de Durazno un nuevo torneo de Futsal, denominado Copa Pepsi, trofeo “Fabián Pérez”.

La primera fecha se inició el sábado 2 de setiembre con los partidos entre Unión (12) – Patriotas (6) – (19:00 horas), Santa Lucía (6) – Central (6) – (20:30 horas) y Atlas (4) – Liverpool (10) – (22:00 horas).

El domingo 3 se midieron: Ínter (11) – Manchester (5) – (19:00 horas), Independencia (4) – Moroni (6) – (20:30 horas), Centenario (11) – Peñarol (3) – (22:00 horas).

Tuvo libre el equipo de Otaño. Las entradas como siempre tenían un costo de $ 20. Se benefició con la cantina la asociación Panitea.

Posiciones

Grupo A: Centenario, Unión e Inter 3. Otaño, Patriotas, Manchester y Peñarol 0.

Grupo B: Liverpool y Moroni 3. Santa Lucía y Central 1. Independencia y Atlas 0.

Próxima fecha

Serie A

Manchester vs. Unión

Peñarol vs. Inter

Otaño vs. Centenario

Libre: Patriotas

Serie B

Santa Lucía vs. Moroni

Central vs. Liverpool

Independencia vs. Atlas







