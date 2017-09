Lacio Scaffo opinó sobre el Teatro Español

E“El proyecto en marcha es de una trascendencia tal que no hemos tomado dimensión de su importancia”, dijo el prestigioso docente duraznense, Lacio Scaffo, asistente a la presentación del avance de obra de recuperación del Teatro Español.

Al hacer uso de la palabra en forma espontánea, agradeció al equipo de trabajo de la IDD: “al señor Intendente, al señor Secretario (General) y muy especialmente a Mariela (Garrido) porque ella ha efectuado un trabajo muy difícil, muy complejo y de una enorme importancia y trascendencia”.

Scaffo sostuvo que “ella ha proyectado un lugar de la cultura duraznense, con una vieja tradición e incluso de un valor testimonial para todos nosotros los que conocimos ese lugar, siendo niños, adolescentes, jóvenes. Ella ha proyectado una cosa que va a proyectar esa tradición, pero que va a replantear la resignificación de una actividad cultural, no únicamente para la ciudad de Durazno, ni siquiera también para la región; es para el país entero”.

Agregó que la obra que viene encarando la actual administración “trasciende, desde el punto de vista cultural, lo que es estrictamente la función local. Esto abre unas puertas a la totalidad del país, no únicamente a la ciudad capital, sino también a las ciudades norteñas y demás”.

Más adelante enfatizó: “obviamente va a requerir un equipo de gestión de primer nivel, como dice muy bien el Intendente, en ese sentido. Y también va a requerir un relacionamiento directo y continuo con la gente”.

Comentó, también, que el foso de músicos que estará incorporado al frente del escenario “permitirá poder observar música en vivo, ópera o zarzuela o el género que se quiera, festivales de ballet”.

Scaffo destacó que “una de las cuestiones de la cultura, o de los agentes de la cultura, es no solo agradar y llevar cosas amenas, que también es importante hacerlo, sino también de vez en cuando estimular la sensibilidad intelectual de la gente y ponerle ciertos tipos de reto para que la gente vuelva a pensar en un mundo en el que no se piensa, definitivamente es así, y eso hay que recuperarlo. Entonces desde ese teatro, digamos, es la puerta sensible del conocimiento. Lo que más importa, yo se lo decía al Intendente (Carmelo Vidalín) una vez en forma privada y discúlpenme que haga una alusión personal, yo a esta altura de la vida ya no me interesa demasiado la cultura, lo que sí me interesa, es el conocimiento, pero ¿para que sirve la cultura?; sirve, justamente, para abrir las puertas del conocimiento. Para generar sendas de sensibilidad por las cuales la gente se plantea el significado de su propia vida y relación con los demás”.

“Saludo especialmente a usted Mariela (Garrido, directora de la obra) porque usted supo comprender y, supo, digamos así, apropiarse rápidamente del sentido de porvenir que todo esto tenía”, dijo Scaffo.

“Por supuesto que esto es tremendo. Yo me asusto cuando veo todo lo que han hecho y el enorme teatro que vamos a llegar a tener, pero es un reto que lo tenemos que asumir nosotros; yo digo ‘nosotros’; ustedes, en el sentido de que hay que sostenerlo, continuarlo, consolidarlo, no compartimentarlo en todos los intereses mundanos y, mezquinos, sino hacerlo trascender”, concluyó.







Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Advertisements