Libertad Pintos: “merendero del Independiente sigue con apoyo de IDD”

DDijo que no le extraña que el Frente Amplio -después de lo que le pasó- empezara a dar palo por todos lados. La edil nacionalista recordó que fue fundadora de lo que -en principio- iba a ser un club de niños. Enfatizó que el apoyo de la Intendencia sigue, aún en aquellos rubros que antes cubría INAU. El planteamiento fue realizado este viernes 29 de setiembre en el legislativo.

Junta Departamental

“Señor presidente. No me extraña que después de los acontecimientos de notoriedad el Frente Amplio comenzara a darnos palo por todos lados. Ya lo teníamos previsto, es muy grande mi Partido, estamos muy acostumbrados a eso.

Pero tenía proyectado presentar otras cosas en el día de hoy, pero a la lectura de la prensa, en el que un edil comentaba por qué la Intendencia no ayudaba y -posiblemente- quería trasladar el merendero que funciona en el club Independiente hacia otro lugar.

Debo decir que del merendero del Club Independiente debo de ser la que tengo más conocimiento, porque fui fundadora de él. Trabajé por mucho tiempo en él.

El proyecto nunca fue de un merendero, siempre era de un club de niños, porque en el lugar que yo trabajaba era con lo que estábamos capacitados a hacer.

No pudimos lograr el club de niños porque se necesitaba tener respaldo de una institución que contará con personería jurídica.

Lamentablemente quienes nos habían ofrecido el lugar fue el club Independiente, al cual se lo agradecimos siempre, porque pensábamos que sí tenía personería jurídica, pero cuando fuimos a los hechos… todos sabemos que las personerías jurídicas hay que hacer todos los años una reunión, hay que trasladarlo al Ministerio y todo lo demás, y eso hacía años que no se hacía.

Hubo mucha gente que nos ayudó para que pudiera funcionar como club de niños que fue, el convenio que logramos hacer con INDA -y voy a aclarar que ni siquiera como merendero hubiésemos podido tener el apoyo- pero siempre que vinieron las inspecciones de INDA estaban en tan buenas condiciones, más allá de que el local no era apropiado, más allá de que se nos pedía una cocina que no existía, que se necesitaban tener baños que tampoco.

Y lamentablemente, salimos a pedir como correspondía y tuvimos el apoyo de mucha, mucha gente, incluso, de un edil de este Cuerpo, que creo hoy no está presente, que es el escribano Gelós, que no cobraba para nada los trámites que tenía que hacer como escribano, y que, además, aportaba dinero para poderles dar unos pocos pesitos -porque realmente era muy poquito lo que podíamos- darle a cinco funcionarios que trabajaban en forma totalmente desinteresada.

Debo decir que la Intendencia -siempre- también colaboró, como lo sigue haciendo hasta ahora. No entendí mucho por qué se dice que la Intendencia dejó de hacer los aportes, porque yo tengo acá que sí la Intendencia, cuando el señor Cejas saluda a fin de año al intendente y agradece el apoyo que se le ha prestado por muchos años y es real, siempre la Intendencia colaboró con el merendero.

Ahora resulta que es un cuco la Intendencia y no es así; la Intendencia sigue apoyando. ¿Qué es lo que pasa?, la Intendencia lo tiene que presentar al Tribunal, tiene que haber una rendición, seguramente la debe haber hecho el señor Cejas y la Intendencia le sigue aportando para pagar la luz, el agua y el combustible, que en otro momento esa ayuda la teníamos del propio INAU, por eso vuelvo a repetir, a veces hablamos cosas que desconocemos totalmente, totalmente. Yo podría hacer bien la historia de este merendero que iba a ser un club de niños. No puedo extenderme más, si no puedo asegurarle que tengo para hablar mucho, pero mucho de esta institución”.

ESCUCHAR







Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Advertisements