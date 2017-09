“Llegaron los Turistas” va este jueves en Cine Club

SSe presentará este jueves 21 de setiembre, en el Pequeño Teatro de Durazno – Sala “Rosina Sosa” de Wilson Ferreira y Fructuoso Rivera, la película “Llegaron los Turistas”.

Es en idioma original y subtitulada al español. Se emitirá en doble horario a las 18:00 y 20:30 horas.

FILM: LLEGARON LOS TURISTAS (Alemania – 2007) Duracion: 85 min.

TITULO ORIGINAL: Am Ende kommen Touristen (And Along Come Tourists)

DIRECCION: Robert Thalheim

GUIÓN: Robert Thalheim

MUSICA: Anton K. Feist, Uwe Bossenz

FOTOGRAFÍA: Yoliswa Gärtig

REPARTO: Alexander Fehling, Ryszard Ronczewski, Barbara Wysocka, Lena Stolze,Rainer Sellien, Piotr Rogucki, Lutz Blochberger, Willy Rachow

GÉNERO: Drama.

SINOPSIS: LLEGARON LOS TURISTAS

Auschwitz no resultó lo que Sven, un joven alemán, pensaba que era, cuando decidió hacer el servicio civil en el extranjero. Para él, Auschwitz era un pequeño pueblo de Polonia, una lengua extraña, un campo de concentración, toda la palidez de las largas clases de historia alemana del instituto. Conforme pasan las semanas, Sven empieza a descubrir el verdadero Auschwitz, la ciudad polaca y el lugar del horror, el monumento a la inhumanidad y la industria turística que gira a su alrededor. En medio de la tormenta de sensaciones contradictorias, crece su amor por Ania, la compasión por Krzemi y la complicación, el desafío de asumir su propio papel para preservar la memoria de este lugar…







