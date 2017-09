Segunda fecha del torneo de Futsal “Fabián Pérez”

SSe fijó una nueva instancia del torneo final denominado “Fabián Pérez”, de la Liga Departamental de Futsal. La actividad se cumplirá en las instalaciones del estadio cerrado “Ernesto De León”.

La fecha comenzará el sábado 9 de setiembre con los siguientes encuentros:

Hora 19:00 Peñarol vs. Ínter

Hora 20:30 Independencia vs. Atlas

Hora 22:00 Manchester vs Unión

Domingo 10

Hora 19:00 Central vs. Liverpool

Hora 20:30 Santa Lucía vs. Moroni

Hora 22 Otaño vs. Centenario

Libre: Patriotas

Entrada. $ 20.









