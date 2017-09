Teatro Español será reinaugurado en mayo de 2018

SSi bien se quería para el 12 de octubre de este año, no será posible. No obstante, la obra está muy avanzada y en imágenes, además de breves textos, la arquitecta a cargo de la obra, compartió información interesante sobre los trabajos.

La arquitecta Mariela Garrido expuso este miércoles 6 de setiembre, a la hora 16:00, ante las autoridades, sobre lo hecho hasta la fecha. Luego difundió la presentación (verla al pie), con el antes y el después del emblemático edificio.

El espacio apuntará, en principio, a una población en el área de influencia de 97.632 personas. Se suman, en esta proyección, Durazno, Trinidad, Paso de los Toros, Sarandí Grande.

El Centro Cultural Teatro Español contará con 405 localidades. Estos y otros datos interesantes se desprenden de la charla con los medios de prensa.

Anticipo del PDF

Organización de las tareas

2012: ETAPA 0 – ESTABILIZACIÓN Y LIMPIEZA

2013: 1º ETAPA- FACHADA

2014/2015: 2º ETAPA – HALLS (611 m2)

2016/2017/2018: 3º ETAPA – SALA, ESCENARIO, CAMERINOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO (1680 m2) SALA:982 m2 – ESCENARIO: 434 m2 – AMPLIACIÓN: 264 m2 TOTAL: 2.291 m2

3ra ETAPA

• RECUPERACIÓN DE SALA Y PALCOS • REFUNCIONALIZACIÓN DEL ESCENARIO • AMPLIACIÓN PARA CAMERINOS • INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.

Contará con FOSO PARA MÚSICOS.

Se hará una ampliación sobre calle Zorrilla, por donde ingresarán desde los artistas hasta las escenografías para cada compañía.

Instalaciones previstas para la tercera etapa

INSTALACIONES • INSTALACIÓN ELÉCTRICA (iluminación “domestica”) • INSTALACIÓN ELECTRICA ESCENARIO (instalación técnica) • INSTALACIÓN DE AUDIO • ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO (de todo el edificio) • INSTALACIÓN HÍDRICA CONTRA INCENDIO • INSTALACION DE DETECCION DE HUMOS Y CENTRAL DE ALARMAS.

RESUMEN OBRAS ALBAÑILERIA

• AMPLIACIÓN ZORRILLA

• ESCENARIO (60%)

• SALA (80%)

• HALLS- comunicación- instalaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CAMERINOS COMPARTIDOS (2 X 15 m2 c/u )

CAMERINOS INDIVIDUALES (3 X 8 m2 c/u)

SALA DE ENSAYO 42 m2 – equipada p/danza

SALA MULTIFUNCIÓN 33 m2

ÁREA DE ESCENARIO 78 m2

BOCA DE ESCENARIO Ancho 9.60 m – Alto 10 m

FOSO DE MÚSICOS 52 m2

PUENTES TÉCNICOS 5 niveles

PARRILLA

SALA DE DIMMERS

DEPÓSITO ESCENOGRAFÍA Y TALLER 46 m2

Capacidad esperada

SALA : 250 BUTACAS

TERTULIA BAJA: 45 SILLAS

TERTULIA ALTA: 65 BUTACAS

CAZUELA : 45 BUTACAS

TOTAL 405 LOCALIDADES

PLAZOS ADICIONALES •

PLAZO DE OBRA BÁSICO 5 DE OCTUBRE 2017

• PLAZO OBRA ADICIONALES MAYO DE 2018

Inversión realizada

• 2012- ETAPA 0: $1:103.555.-

• 2013 – ETAPA 1: $1:290.833.-

• 2014/2015 –ETAPA 2: $13:048.643.-

• 2016/2017 – ETAPA 3: en ejecución.

Inversión tercera etapa

• Obra civil (albañilería) $ 58:557.829 .- • Reparación del cielorraso $ 3:763.700.- • Acondicionamiento térmico total del edificio $ 3:043.751.- • Equipamiento (mobiliario) $ 2:000.000 Luminarias generales $200.000 ($ 1:000.000.-) • Detección de incendio U$S 65.165.- • Iluminación técnica U$S. 77.920.- • Audio U$S 48.685.- • Telón y vestiduras escenario U$S 93.040.- • Butacas U$S 75.601.- • Araña U$S 7.000.-

TOTAL : $ 88:330.000.-

Inversión todas las etapas

Obras de albañilería + instalaciones $ 89:190.524 / U$S 3:075.535

Inversión Total

Albañilería + instalaciones + equipamiento • $ 103:773.031 • U$S 3:578.380

Área intervenida

HALLS: …………..611 m2

SALA: …………….982 m2

ESCENARIO: ..…..434 m2

AMPLIACIÓN: ……264 m2

TOTAL:…………… 2.291 m2

Inversión

• U$S 3:578.380

2291 m2/construidos

U$S 1.561 (costo/m2)

ESCUCHAR LA CONFERENCIA AQUÍ







