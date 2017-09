Torneo de Futsal: se disputó media fecha

SSe jugó la mitad de la segunda fecha del torneo Final “Fabián Pérez” de la Liga Departamental de Futsal de Durazno.

La decisión fue tomada debido a que el piso del estadio no se encontraba en condiciones: “estaba resbaladizo y peligroso para la integridad física de los jugadores, por lo que se decidió la suspensión,quedando para fijar la media fecha el día miércoles 13 de setiembre”, explicó la Liga a DURAZNO DIGITAL.

Los resultados de los partidos disputados fueron:

Inter 8 – Peñarol 4

Atlas 7 – Independencia 7

Manchester 6 – Unión 4

Restan los encuentros Central vs. Liverpool, Santa Lucía vs. Moroni y Otaño vs. Centenario.









