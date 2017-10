4ta. fecha del departamental de Futsal este fin de semana

DDe acuerdo con la información proporcionada por la Liga Departamental de Futsal – Durazno, correspondiente a la temporada 2017, torneo final “Fabián Pérez”.

La cuarta fecha se juega este sábado 7 de octubre (2017). A la hora 19:00 se enfrentan Santa Lucía vs. Atlas; a las 20:30 a Moroni vs. Central, 22:00 horas, Liverpool vs. Independencia.

El domingo 8 de octubre medirán fuerzas a las 19:00 Otaño vs. Unión, 20:30, Centenario vs. Inter y a las 22:00, Peñarol vs. Patriotas.

Libre: Manchester (A). Mesa: Liverpool (B).

Los cotejos se juegan en el estadio cerrado “Ernesto De León”, con entradas a $20. Como siempre con la cantina se benefician instituciones solidarias del medio.







Comparte este contenido

Facebook 0

Twitter 0

Google+ 0

WhatsApp

Print 0

Advertisements