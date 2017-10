Durazno Rock: llamado oficial destinado a vecinos Parque de la Hispanidad

LLas familias que tienen predios próximos a la sede del evento podrán beneficiarse, si así lo desean, con el servicio de estacionamiento durante el acontecimiento musical más esperado del año en Durazno.

La convocatoria se lanzó este martes y con la misma se busca brindar el servicio de estacionamiento: “La Intendencia de Duramo llama a propietarios de inmuebles interesados en ofrecer el servicio de estacionamiento de vehículos para el Durazno Rock 2017, a desarrollarse el día 28 de octubre de 2017”, empieza el PDF colgado al pie.

Algunos requisitos

El acceso al predio no deberá situarse a más de 1.500 metros de cualquiera de Ias entradas al Parque de la Hispanidad, sobre ruta 5. El área del mismo no podrá ser inferior a los 1000 metros cuadrados, con la excepción de que el área se cumpla con la suma del área de 2 predios contiguos del mismo propietario. EI predio no podrá contener desniveles que impidan el tránsito fluido de los vehículos.

Quienes sean adjudicatarios del presente llamado, deberán proporcionar estacionamiento a cualquier tipo de vehículos, debiendo considerar el lugar de tránsito de los mismos, evitando que cualquiera de los mismos quede “enclavado” o sin posibilidad de retirarse del predio.

El adjudicatario será responsable de la seguridad y cuidado de los vehículos, deslindando responsabilidad a esta Intendencia por cualquier hecho que ocurra dentro del predio. AI momento de Ia adjudicación del servicio, esta Intendencia determinará qué tipo de vehículos podrán estacionar en el predio.

Los adjudicatarios podrán exigir como contrapartida del servicio los siguientes precios: a) Motos y motonetas, $100; B) Autos y camionetas, $200: y C) Camiones y vehículos no comprendidos en los anteriores, $300. Seguir leyendo en las bases.







