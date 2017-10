Fútbol: próxima fecha 1era. y Sub 17, posiciones y otros datos

LLa Liga de Fútbol efectuó algunos cambios el martes por la tarde, por lo que se sugiera revisar el calendario de cotejos para la décima fecha del campeonato de fútbol, en categorías Primera y Sub 7, que organiza la Liga de Fútbol “Ciudad de Durazno”.

10a. fecha 1a. División

Viernes 27 octubre. Estadio Landoni. 20,30 hs Nacional vs. Central

Domingo 29 octubre. Parque Luis 19.00 hs. Vecinal vs. Alianza

Domingo 29 octubre Estadio 14 Octubre 14.30 hs Rampla Jr vs. Racing

Domingo 29 octubre Estadio 14 Octubre 16.30 hs Artigas vs. Juvenil

Domingo 29 octubre Campus S.Bernardina 15.30 hsS.Bernardina vs. Wanderers

Domingo 29 octubre Faustino Harrison 21.00 hs Sarandi vs. Sportivo Yi

Resultados novena fecha

1era. División

Social Sarandi 6 – Vecinal 2

Racing 2 – Santa Bernardina 1

Juvenil 2 – Nacional 1

Molles 0 – Rampla Jrs. 2

Sportivo Yí 1 – Artigas 2

Central 1 – Wanderers 1

Posiciones

1ª DIVISIÓN TEMPORADA 2017

Club pj pg pe pp gf gc Puntos

CENTRAL 9 6 2 1 18 9 20 ,+9

WANDERERS 9 5 4 0 21 7 19 ,+14

SPORTIVO YI 9 6 1 2 16 7 19 ,+9

JUVENIL 9 5 4 0 16 8 19 ,+8

ARTIGAS 9 6 0 3 30 16 18 ,+14

RACING 9 5 3 1 16 9 18 ,+7

RAMPLA Jrs 9 5 1 3 12 6 16 .+6

NACIONAL 9 5 0 4 23 13 15 ,+10

Sta.BERNARDINA 9 3 2 4 14 13 11 .+1

SARANDI 9 3 2 4 16 15 11 .+1

ALIANZA 9 2 2 5 7 11 8 ,-4

VECINAL 9 1 0 8 12 40 3 ,-24

MOLLES 9 0 1 8 2 19 1 ,-15

CHAPECOENSE 9 0 0 9 1 31 0 -30

10a. fecha Sub 17

Domingo 29 octubre. Parque Luis. 17.00 hs Vecinal vs. Alianza

Domingo 29 octubre. Estadio 14 Octubre. 19.00 hs Rampla Jr vs. Racing

Domingo 29 octubre. Estadio 14 Octubre. 21.00 hs Artigas vs. Juvenil

Domingo 29 octubre. Campus Santa Bernardina. 13.30 hs Nacional vs. Central

Domingo 29 octubre. Campus Santa Bernardina (2) 13.30 hs Santa Bernardina vs. Wanderers

Domingo 29 octubre. Faustino Harrison. 19.00 hs. Sarandi vs. Sportivo Yi

Resultados novena fecha

Social Sarandi 5 – Vecinal 0

Sportivo Yí 1 – Artigas 2

Molles 2 – Rampla Jrs. 2

Central 2 – Wanderers 4

Juvenil 1 – Nacional 1

Racing 0 – Santa Bernardina 2

Posiciones

Sub – 17 TEMPORADA 2017

Club pj pg pe pp gf gc Puntos

NACIONAL 9 7 1 1 23 8 22 ,+15

ARTIGAS 9 6 2 1 25 4 20 .+21

Sta.BERNARDINA 9 6 2 1 13 3 20 .+10

JUVENIL 9 6 1 2 24 10 19 .+13

WANDERERS 9 5 1 3 23 15 16 .+8

CENTRAL 9 5 1 3 17 14 16 .+3

ALIANZA 9 4 3 2 7 2 15 .+5

SARANDI 9 4 1 4 19 17 13 .+2

SPORTIVO YI 9 3 3 3 12 11 12 .+1

RACING 9 2 3 4 18 21 9 -3

VECINAL 9 2 0 7 12 30 6 ,-18

MOLLES 9 2 0 7 13 23 6 -10

RAMPLA Jrs 9 1 2 6 10 16 5 -6

CHAPECOENSE 9 0 0 9 0 41 0 -41









