Horario especial de la Necrópolis

EEl Departamento de Servicios de la Intendencia de Durazno informa los horarios para el día jueves 2 de noviembre: Día de los Difuntos, amparado en el Artículo Nº 18 de la Ordenanza de Cementerios.

Funcionarios turno matutino División Necrópolis, de 06:00 a 13:00 horas, turno vespertino de 13:00 a 20:00 horas. Atención e ingreso de público: de 06:10 a 19:50 horas. Para empresas fúnebres. servicios de inhumación de 08:00 a 18:00 horas.

Las empresas fúnebres podrán solicitar: reducción de restos en caso de emergencia, por Boleta de Urgencias, si la situación o el servicio lo amerita al inhumar un cuerpo y no tenga lugar para depositarlo, ya sea un nicho particular, panteón particular o panteón social.

El día jueves 2 de noviembre de 2017 no se efectuará reducción de restos solicitados por particulares.







