Horóscopo aquí

No debes echar la culpa de tu inestabilidad emocional a los demás. Tus relaciones con las personas cercanas no serán demasiado positivas.

Hoy tendrás algunos altibajos en el terreno laboral. No seas derrotista, tienes que aprender a confiar más en las personas y en las cosas.

Necesitas profundizar en tus sentimientos y respuestas emocionales. Parece que no te entiendes demasiado con tu pareja. Es necesario dialogar más.

22 de febrero al 20 de marzo

Si no quieres oír ciertas respuestas, no preguntes ni saques el tema o tendrás que soportar respuestas que no te gusten. Concéntrate en ti y en lo que quieres.