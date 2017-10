Intendente dirigió mensaje al pueblo de Durazno

AA pesar de la suspensión del acto y desfile, el Lic. Carmelo Vidalín, compartió sus conceptos en la sala “Valentín Arias Huertas”, este 12 de octubre de 2017, a la hora 11:00.

En un escueto comunicado la Oficina de Prensa de la IDD había invitado a los medios para la referida instancia. El discurso del jefe comunal duraznense, que esta vez rondó los 18 minutos, es un clásico en esta fecha debido a que se recuerda la fundación de la otrora Villa San Pedro del Durazno.

Compartimos el AUDIO con las palabras del Intendente Departamental de Durazno. (Si estás en un celular es conveniente escuchar sólo el audio. El video consume más datos).

Discurso desgrabado (textual del remitido por O. Prensa)

“El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana, en 1492. A partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América que culminó con el llamado “Encuentro de dos mundos”, que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos.

Es importante considerar este descubrimiento, pensando en un “más allá del día de la raza “, sino como una oportunidad para articular los hechos históricos con las lógicas que propician el pensamiento de las diversidades, de la igualdad de condiciones y el respeto por las diferencias. Es por ello que es interesante pensar en este día, como el de las diversidades culturales americanas.

Sin embargo, en Uruguay, en esta misma fecha, pero bastante más cerca en el tiempo ocurrió otro hecho importante para nuestra historia, que por estar escondido detrás de la gesta de Colón, a veces pasa desapercibido. Me refiero a la Batalla de Sarandí, aquella que los Orientales libraron en 1825, contra las tropas brasileñas enviadas a detener el avance de la Cruzada Libertadora. La contienda tuvo lugar en las puntas del arroyo Sarandí y el ejército brasileño fue poco a poco dominado y se batió en retirada.

Conmemoramos hoy también 196 años de la fundación de nuestra ciudad, por parte del Brig. Gral. Fructuoso Rivera.

Estos tres hechos que hoy evocamos, en los cuales, la participación de distintas generaciones comprometidas, debiera permitirnos concluir, reflexionar, que para lograr que los sueños se transformen en realidad, para construirlos, realmente hay un solo camino; crear valores y éstos se logran sobre la base del compromiso, de la lucha diaria, del esfuerzo, del trabajo de toda la comunidad. Por ello, como gobernante comprometido, anhelo un Durazno profundamente humanista, en el que los ciudadanos -todos- tengamos la posibilidad cierta de trabajar, de producir y disfrutar sanamente.

Pretendemos ciudadanos educados e instruidos en su alma y en su inteligencia. Ese debiera ser el camino para el crecimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros semejantes, esa debe ser la senda que nos conduzca a la felicidad y grandeza a los duraznenses. Seguramente el Gral. Rivera al fundar nuestra ciudad, los ciudadanos que aportaron para construir el puente “viejo” sobre el Yí, los que aportaron para construir el Teatro Español, los que aportaron para construir el monumento a Colón en la Plaza Independencia; quienes tuvimos la oportunidad de estar en el momento en que se abrió la esfera a Colón, 100 años después de haberse construido ese monumento y tantos otros vecinos a lo largo de estos 196 años, aspiraron y aspiramos a una sociedad de coexistencia pacífica y armoniosa, a una sociedad justa, progresista, inclusiva y entusiasta.

Sin embargo, el Durazno de hoy enfrenta, como el resto del país y porque no, el mundo, una preocupante carencia de valores. Es uno de los mayores problemas de la sociedad actual, el carecer o no querer respetar los valores morales, que representan la guía o el código de reglas que son necesarias para la mejor convivencia colectiva. En consecuencia, si no tratamos de conducirnos en nuestra vida cotidiana, tomando como referencias las reglas morales o de conducta, estaremos viviendo en iguales condiciones que en aquellas etapas de la historia humana, donde prevalecía la violencia, la inmoralidad como forma de vida, sin medir los resultados de tales acciones.

En estos últimos años nos encontramos ante una gran disminución de valores sociales y morales. Conductas llenas de odio, egoísmo, violencia e indiferencia ante el prójimo, son nuestro día a día. La razón de esto quizás sea responsabilidad de nosotros mismos, ya que poco a poco el ser humano se ha deshumanizado, convirtiéndose en una máquina rehén del estrés diario y abrumado por el consumismo, las deudas y la tecnología, dejando de lado el convivir cara a cara con sus semejantes, incluso olvidándose del diálogo, tan necesario, a la mesa familiar.

Esta es la razón por la que una crisis de valores a nivel personal se refleja en la sociedad en su conjunto y se constituye en un problema social, del cual se deriva una serie de acciones y conductas poco éticas que vemos día a día en nuestro entorno. Resulta casi inútil el esfuerzo por construir, si no respondemos con la acción de comprometernos todos; padres, abuelos, jóvenes, maestros, profesores, vecinos, todos quienes hoy estamos acá, sin esperar que las cosas provengan siempre de las autoridades de turno.

El respeto es un derecho, y también una obligación. Es un derecho a través del cual podemos y debemos exigir un trato de los demás, acorde con nuestra dignidad como personas. Y también es una obligación, ya que se debe también actuar de la misma manera con los demás.

Los duraznenses hemos sido testigos en los últimos tiempos, entre otras lamentables situaciones, ver algunos motociclistas que con tal de satisfacer su ego llegan a poner en peligro su propia existencia y la de los demás, atentando contra el valor superior, que es la vida. Eso es una falta de respeto grave, como también lo es toda forma de agresión u ofensa que se opone al diálogo y a las buenas costumbres. El respeto es una relación multidireccional, no solamente se debe aplicar a las personas, sino también al medio ambiente, a los animales, a los bienes y servicios públicos, y a todo aquello que rodea al entorno del hacer diario.

A una persona respetuosa difícilmente la veremos dejando basura en las aceras o tirando papeles en la calle, tampoco maltratando animales o plantas.

Para tener una concepción positiva de la vida, hay que empezar por respetarse uno mismo.

No se puede seguir buscando responsables de la violencia, más bien asumir compromisos sobre qué podemos aportar para minimizarla. Incentivar el amor al prójimo y no el odio; odiando o envidiando a nuestros semejantes se nos pasa la vida sin ser felices. Debemos fomentar el amor y otorgarle a la familia su lugar de base de la sociedad, jugando un rol de compromiso en la educación y en los límites del accionar de cada uno de sus componentes.

Debemos tomar conciencia de que somos responsables de lo que hacemos y decimos, también de lo que dejamos de hacer o decir, inmersos en una sociedad en la que prima la cultura del “todo vale”, que apenas valora el sacrificio y el esfuerzo del sacrificio personal, donde el individualismo triunfa sobre lo colectivo, el “tener sobre el ser”, no nos damos cuenta que las consecuencias de nuestros actos nos siguen cual si fuera nuestra misma sombra.

Es muy frecuente eludir nuestras propias responsabilidades y tratar de culpar a los otros…¿quién está libre de ello?

Tenemos una ciudad hermosa y debemos ser lo suficientemente responsables para que siga siendo el mejor lugar para vivir. Es importante rescatar valores como la cultura, la educación, la confianza, la paz, la buena vecindad, el perdón, entre otros tantos que son fundamentales en la vida y que poco a poco se han ido perdiendo. Hoy contamos con centros de educación que nos permiten formarnos intelectual y laboralmente, a ellos debemos acompañarlos con una actitud positiva y firme de nuestro espíritu.

Durazno tiene todo para ser un pueblo maravilloso, hermoso, generoso.

Esta tierra que nos vio nacer nos ha dado mucho más de lo que nosotros le hemos devuelto.

Tierra generosa con propios y extraños, con quienes aquí nacimos, como con aquellos que la adoptaron por circunstancias diversas para cobijarse bajo su cielo.

Desde aquel 12 de octubre de 1821, han pasado por este pueblo, innumerables historias, personas, personajes, que han enriquecido tanto su historia y sus costumbres como su cultura. Año tras año, desde aquel lejano día, nos encontramos con noticias de uno o varios duraznenses que se han destacado en algo o han logrado una nueva meta o un nuevo objetivo. El siempre mencionado orgullo duraznense, va desde un pequeño deportista que recién se inicia en lo suyo, pasando por los alumnos de las escuelas que cada tanto nos sorprenden con alguna actitud solidaria y en equipo, hasta los que deben partir con sacrificio, volviendo un buen día como médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, contadores, profesionales, y frente a ese sacrificio y a ese esfuerzo, volviendo aún mejor persona y valorando más a este, nuestro Durazno.

Por eso es oportuno renovar el compromiso de cuidar y valorar la bendición de vivir en un lugar tan privilegiado como Durazno. Hacerlo con entusiasmo. Cuanto más puro es el hombre más puede entusiasmarse, y es por ello que observamos en la escuela de la vida, que solamente los amargados y los miserables son los que no se entusiasman, y por contraposición vemos como se entusiasman los seres más puros que existen sobre la tierra, que son los niños. Como gobernante siento en el alma la cálida ternura del pueblo donde nací y a quien me debo.

En este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, saludamos a todos los duraznenses que día a día hacen que este lugar se destaque por su pujanza y solidaridad.

Muchas veces me he detenido a pensar como podríamos abrir un mayor horizonte de luminosidad, de optimismo, de acción y compromiso para con nuestro terruño. Indefectiblemente me he contestado que ello se logrará cuando cada uno de nosotros sienta verdadero amor y orgullo de ser duraznense. Cuando cada uno de los integrantes de nuestra sociedad no se desentienda egoístamente de los ancianos, ni de los discapacitados, cuando aceptemos con respeto a quienes son diferentes a nosotros, cuando apostemos a la fraternidad, a la generosidad, al perdón, a la buena vecindad haciendo que ellas presidan las relaciones entre todos los duraznenses dispuestos a poner tesón, sacrificio y trabajo para lograr una sociedad más justa donde la virtud de la felicidad nos alcance a todos y en donde nuestros derechos y obligaciones tengan el mismo valor. FELIZ ANIVERSARIO DURAZNO”.







