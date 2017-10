Riccetto observó al grupo “Weisman Sánchez Galarza”

LLa asistencia a la sala del Pequeño Teatro de la ciudad de Durazno, fue la actividad final de la agenda desarrollada en la ciudad, el sábado 7 de octubre de 2017, por la destacada bailarina. El elenco ofreció, a la hora 19:00, la muestra anual denominada “Desarraigo”, la que fue coronada de aplausos por los presentes.

En el marco de la movida cultural hubo intercambio de atenciones entre los bailarines y la ilustre visitante. Al concluir su recorrida por los puntos de interés cultural de la ciudad la Oficina de Prensa IDD emitió un apretado resumen de la promocionada instancia, enmarcada en el Día del Patrimonio.

Gacetilla de IDD

“En el marco de los festejos fundacionales de la ciudad de Durazno, la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto -única uruguaya en obtener el premio “Benoise”, la mayor distinción mundial a los artistas de danza clásica- recibió durante toda la jornada de hoy, la calidez y el reconocimiento de los duraznenses.

Por la mañana ofreció una conferencia de prensa junto al Intendente Departamental Lic. Carmelo Vidalín y dispensó tiempo para conocer la labor de la Escuela de Ballet y Flamenco que se dicta en Casa de la Cultura en convenio IDD y Sodre.

Tras recibir obsequios de manos del Intendente Vidalín, el Secretario General, Juan José Bruno y el Coordinador de Cultura, Miguel Irrazabal, observó junto a Vidalín y demás autoridades, las obras del Centro Cultural Teatro Español, recibiendo explicaciones del proyecto y del avance de obra, por parte de la directora de misma, Arq. Mariela Garrido. Riccetto, se interesó en cada detalle de la obra que se viene realizando por parte de la Intendencia de Durazno, la que recorrió con sumo interés

De tarde, además de otras actividades, presenció el desarrollo del espectáculo ofrecido por el Conjunto de Danzas de la IDD “Weisman Sanchez Galarza”, realizado en el Pequeño Teatro Durazno, donde también fue aclamada y recibió un presente por parte de docentes y artistas.

Alto honor

“Hoy estamos de fiesta, esta Casa de la Cultura se encuentra engalanada”, sostuvo el Intendente, Lic. Carmelo Vidalín.

“Tenemos el honor de recibir a la señora María Noel Riccetto, primera bailarina del Sodre. Ha sido premiada con el ‘Oscar’ de la danza, el Benoise de la Dance en Moscú, que hermoso”, comentó, señalando que “es la mejor bailarina del mundo”.

Elogiando de forma particular, la humildad de la calificada artista, con raíces en la zona de Puntas de Herrera al Este del departamento, dijo que”tiene a través de su mirada y a través de su forma de ser, la virtud de la humildad, que solo tienen los grandes. Lo trasciende en su forma de ser”.

“Personalmente tuve el gusto de conocerla cuando era una niña, por el año ’90 a instancias de la actual edil

Ercilia Aramburu, que junto al doctor (Raúl) Iturria y a mí, nos hablaba de lo que ibas a llegar a ser, y a través de Ercilia, también aprendí a querer y a valorar a tu familia, en especial a tu padre, con quien mantenemos una hermosísima relación; es también un ser humano maravilloso”.

Vidalin, recordó que en el año 1997/98, siendo edil departamental planteó en la Junta Departamental un homenaje a Riccetto.

“Hoy nos podemos dar el gusto de poder retribuirte aquí en nuestra Casa de la Cultura hoy como Intendente, acompañado por un grupo importante de ediles, de agentes culturales, de directores, del Secretario General, poder decirte que, por más que la historia diga ‘nacida en Montevideo”, nosotros te consideramos duraznense, por tus raíces y porque eres a la vez como un faro de luz que indudablemente puede iluminar a las nuevas generaciones para demostrarle que cuando hay apoyo familiar y uno tiene una auténtica vocación, ya definida, a pesar del esfuerzo que haya que realizar, las metas se alcanzan”.

Es un honor para todos nosotros recibirte en nuestra casa, agregó “es hermoso poder transmitirle al mundo que hay gente que, formando parte de lo que es este terruño y en especial el Durazno profundo, cuando hay voluntad, cuando hay esfuerzo, cuando hay disciplina, cuando hay ganas, cuando uno tiene una

meta fijada, lo que uno se propone lo alcanza”.

“Y en este tiempo de facilismos, en el que vivimos un vértigo de la prisa, que queremos todo para el hoy, es buena cosa que reflexionemos lo que tú, paso a paso en la vida has ido conquistando, hasta transformarte en lo que eres tú, que ese premio lo dice; primera bailarina no solamente del Sodre, yo me animo a decir, porque el premio lo amerita; primera bailarina del mundo”.

-Riccetto, se mostró complacida con la actividad desarrollada, en una jornada emotiva y de reconocimientos. Estoy sumamente complacida, relató.

“A donde voy digo que soy de Durazno, porque lo siento así”, dijo en la rueda de prensa, en la que también estuvo

su padre.

“Tengo solo palabras de agradecimiento. Cuando se comunicaron conmigo para hacer todo esto y dedicarme un día entero y hacerme este homenaje, lo primero que dije fue ‘no se preocupen, estoy bien’, yo sé que desde Durazno siempre me han acompañado, siempre me han apoyado y siento el cariño de la gente. Me alegra mucho haber venido. Esto se viene hablando desde hace varios meses y agradezco que hayan esperado y haber podido venir y estar acá y celebrar este premio que significa mucho en mi carrera”, dijo la homenajeada.

La agenda de Riccetto, culminó sobre las 20.00 horas en el espectáculo realizado en el Pequeño Teatro de Durazno”.







