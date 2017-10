Presidente firma semana que viene: planta UPM estará en Durazno

EEn una entrevista radial, el presidente Tabaré Vázquez adelantó que la semana que viene estaría cerrado el convenio con UPM, ya que luego de mucho trabajo “los equipos negociadores hemos logrado un acuerdo en más del 99 % de los temas tratados” respecto de la instalación de la segunda planta de celulosa de esa empresa finlandesa en Uruguay.

“Está casi firmado; espero que la semana próxima se concrete”, afirmó el mandatario.

Con respecto a la instalación de una segunda planta de UPM, la tercera de su tipo en Uruguay, el presidente Vázquez dijo que la negociación ha sido muy intensa, con horas y horas de trabajo entre los equipos negociadores del Gobierno y de la empresa. “No ha sido fácil y si hubiera sido como dicen algunos, que les dimos todo, lo hubiéramos arreglado en un día o un mes, como dijo la ministra de Industria”, Carolina Cosse, aclaró.

En ese sentido, destacó que luego de más de un año de comenzada la negociación se puede adelantar con propiedad que se está a punto de cerrar el acuerdo. “Espero, si no surge nada, que en el correr de la semana que viene ya tengamos el acuerdo hecho, (y ponerlo) a consideración, por supuesto, del gobierno nacional en el Consejo de Ministros y de las autoridades centrales de UPM”.

“Hemos logrado un acuerdo en más del 99 % de los temas tratados”, dijo, y agregó que, ni bien se haya cerrado este contrato, dando cumplimiento al acuerdo de confidencialidad firmado con la empresa, se responderán todas las preguntas que surjan por parte de la oposición, con total transparencia.

Respecto de si la instalación de una nueva planta de esta naturaleza es buena o mala para el país, Vázquez recordó que se trata de una inversión muy importante que genera puestos de trabajo y trabajadores capacitados en diversas áreas que, luego de finalizada la construcción de la planta, son derivados a otros emprendimientos. “Se generan capacidades y muchos puestos de trabajo directos e indirectos, aún una vez finalizada la obra”, añadió en la entrevista otorgada a Radio Sarandí.

“Si es bueno para el país, también es bueno desde el punto de vista político, y yo estoy tratando de defender esas dos situaciones”, aseguró. “Que lleguen estas y otras inversiones similares, porque creo que a lo largo de estos años, la llegada de inversiones extranjeras mejoró las condiciones de vida de los uruguayos”, subrayó.

El mandatario también confirmó que la planta estará ubicada en Durazno, próximo a la ruta 5 y cerca del río Negro, en un lugar ubicado dentro de un radio de 25 kilómetros.

Por otra parte, dijo lamentar el alejamiento de técnicos o políticos, como Andrés Masoller, “porque es una pérdida”, no obstante, aclaró, los países no dependen de una sola persona, porque cuando alguien decide irse “puede venir otra persona que aporte muy positivamente”. “Acá no hay drama, el mundo sigue andando”, señaló.







