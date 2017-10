Día Patrimonio “100 Años de la Cumparsita”

.- Sábado 7, Domingo 8 –9.00-15.00 hs.– Casa Museo del Tte. Gral. Pablo Galarza (c. Tte. Gral P. Galarza esq. Joaquín Suárez).Se podrán recorrer las instalaciones de la Casa Museo y se encontrarán en exhibición vehículos blindados de la unidad. Org.: Reg. “Tte. Gral P. Galarza” de Caballería Blindado No. 2.

.- Sábado 7, domingo 8 – 8.00 -17.00 hs.- Batallón de Infantería Blindado No. 13. (c. Tte. Gral P. Galarza esq. Joaquín Suárez).Muestra estática de vehículos y armamento orgánico de esta Unidad, tales como tanque liviano y vehículo de combate de infantería. Org. Batallón de Infantería Blindado No. 13, Ejército Nacional.

.- Sábado 7, domingo 8- 9:00 a 18.00 hs – Jefatura de Policía y Antiguo Cuartel Rivera-

Guardia Cárcel (M. Oribe y 18 de Julio): – Visita Guiada. Org. Jefatura de Policía de Durazno.

.- Sábado 7- 9.00 a 14.00 hs.- Campus – Polo Tecnológico, 1er.Piso (C. Agustín Ferreiro y 4 de octubre). Visita guiada por las instalaciones y “Muestra Institucional en adhesión al Día del Patrimonio”. Org. Campus Regional de Educación Tecnológica Centro.

.- Sábado 7, domingo 8 – 10.00 – 12.30 y 15.00-18.30 -UTEC- Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur (c. F. Maciel esq. Dr. Morquio) “Visitas guiadas digitales por la UTEC: el antes y después de un Monumento Histórico”. Org.: Universidad Tecnológica.

.- Sábado 7 -13.00 a 17.00 hs. – Brigada Aérea No. 2 (ruta 5 km. 188, Sta. Bernardina).

Visita a la Brigada: muestra estática e histórica de las aeronaves de cada escuadrón de vuelo.

Org.: Fuerza Aérea Uruguaya.

. – Sábado 7 – 19.00 hs. – Sala Pequeño Teatro (C. W. Ferreira esq. F. Rivera). Muestra anual del Conjunto Municipal de Danzas “Weisman Sánchez Galarza”, proyecto “Desarraigo”. Org:. IDD- Coordinación Gral. de Cultura.

.- Sábado 7 – 19.00 a 21.00 hs. – Sala de Arte “Arq. E. González Pose”, Liceo “Dr. M. C. Rubino” (c. Gral. J. Artigas esq. José P. Varela). Recreación de La Cumparsita por los alumnos de Bachillerato Artístico del Liceo. Acompaña muestra fotográfica. Org.: Sala de Arte del Liceo Rubino.

.- Sábado 7 – 20.00 a 22.00 hs. – Museo Casa de Rivera.

Exposición sobre el tango. Teatralización de la vida artística de G. Matos Rodríguez a cargo del Grupo Ad. May. “Armonía”. 20.30 hs.: actividad bailable a cargo del Mtro. Alberto Dinardi y su orquesta. Org.: IDD – Coordinación Gral. de Cultura – Museo Casa de Rivera.

.- Domingo 8 – 10.00 a 19.00 hs. Patio de Casa de la Cultura (L. A. de Herrera esq. J. Arrospide). “El patio del Weisman” (música y danza folklórica). Org.: Grupo de Danzas W. Sánchez Galarza.

.- Domingo 8 – 19.00 a 20.00 hs. – Museo Casa de Rivera.

Exposición sobre el tango. Actuación de la Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno.

Org.: IDD – Coordinación Gral. de Cultura – Museo Casa de Rivera.

.- Sarandí del Yí.

.- Sábado 7 y Domingo 8. – 9.00- 17.00 hs. -Escuadrón Sarandí del Yí. Museo Batalla del Río de la Plata (ruta 6 Km. 210).

Apertura para todo público del Museo y exhibición de vehículos blindados, tanques.

Org. Reg. “Tte. Gral. P. Galarza” de C. Blindado No. 2-Escuadrón Sdí del Yí.

Realizado

.- Viernes 6- 10.00 a 20.00 hs.- Campus – Polo Tecnológico, 1er.Piso (C. Agustín Ferreiro y 4 de octubre).“Muestra Institucional en adhesión al Día del Patrimonio” y visita guiada por las instalaciones. Org. Campus Regional de Educación Tecnológica Centro.

.- Viernes 6 -19.00 hs. – Museo Casa de Rivera.

Apertura de la Exposición 17º. Concurso Fotográfico Día del Patrimonio “Trabajos, oficios y artesanías del campo y / o la ciudad”. Entrega de premios y menciones. Organizan Comisión de Patrimonio Departamental y Foto Club Durazno. Apertura de la exposición “El tango y su mundo.100 Años de la Cumparsita”. Organiza IDD – Dpto. Promoción Social- M. Casa de Rivera.

Apertura de Museos

.- Museo Indígena: sábado y domingo 10.00- 14.00 hs. y 16.00-20.00 hs.

.- Museo Casa de Rivera: sábado y domingo de 11.00 a 21.00 hs.

.- Museo La Guayreña: sábado y domingo de 14.00 a 18.00 hs.

.- Museo Silveira Silva: sábado y domingo de 14.00 a 18.00 hs.

Museo Histórico “Casa de Rivera” (Gral. Manuel Oribe Nº 775 – Durazno – Uruguay – Tel. 43622403 museoriveradurazno2@gmail.com)

