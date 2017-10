San Valentín vendió 100% de la oferta este sábado en Durazno

CCabaña San Valentín, de la familia Fillat Quagliotti, concretó este sábado 14 de octubre (2017) en el establecimiento, su remate anual de toros Red Angus, comercializando la totalidad de la oferta.

Con el martillo de Víctor Velazco se dispersaron 69 reproductores que cotizaron a un precio promedio de US$ 2.586, con un máximo de US$ 4.700 y el mínimo fue US$ 1.760.







