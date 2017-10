Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe

SSi hacemos muchas veces una cosa peligrosa… finalmente tenemos problemas, dice el refrán. Y eso le sucedió a un sujeto que amenazó a su abuela. En su caso, no sólo rompió el lazo familiar, también entró en desacato ante la autoridad judicial.

Según el comunicado de prensa de Jefatura de Durazno, correspondiente al miércoles, una mujer mayor de edad denunció -el pasado lunes 2 de octubre 2017- ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género, que su nieto entró sin autorización a su domicilio y mediante amenazas le exigió la entrega de dinero.

La abuela indicó a los agentes que no era la primera vez que su descendiente irrumpía en su casa a pedirle efectivo, siempre asustandola. Narró, además, que ya había realizado denuncias por la situación y que pendía sobre el muchacho una medida cautelar de no acercamiento a su casa, pero no cumplía

Ante el comportamiento del implicado (que tiene antecedentes penales), la Policía lo fue a buscar y lo condujo ante la Justicia competente. Tras sopesar los hechos el magistrado lo mandó tras las rejas como “autor penalmente responsable de un delito de desacato”.

La fuente policial reveló que se trata de Agustín Morante Paredes, de 24 años de edad, uruguayo, domiciliado en jurisdicción de Seccional 1era.









