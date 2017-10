“Tirón de oreja” para el BPS por no exonerar a la Asociación Down Durazno

DDurazno ocupa el primer puesto a nivel nacional cumpliendo con la ley de Inclusión Laboral -según la Oficina Nacional de Servicio Civil- pero está costando más de la cuenta la exoneración de los aportes patronales de los chicos incluidos en la Intendencia, así como en otras empresas privadas. La Dra. Adriana Ávila, edil del partido Nacional, se refirió al tema en la última sesión del legislativo y le dio un “tirón” de oreja al Banco de Previsión Social.

“Buenas noches, señor presidente. En el día de hoy, en el mes de octubre, quiero hacer referencia al Mes Nacional de la Concientización sobre el Síndrome de Down.

Hoy, años después seguimos utilizando dicho mes para crear conciencia, debemos recordar que en el año 1984 el presidente Ronald Reagan declaró el mes de octubre como el Mes Nacional de Concientización.

No debemos visualizar el síndrome de down como una discapacidad, sino manifestar sus capacidades y habilidades, sobre todo lo que las personas con síndrome de down pueden lograr si tienen apoyo y si se les brindan los recursos y conocimientos necesarios.

Actualmente la Asociación de Durazno, desde hace unos meses se encuentra trabajando con el proyecto de Inclusión Laboral, Ley 18651, el que está logrando sus objetivos, ya que la Oficina Nacional de Servicio Civil realizó un relevamiento y se encontró que Durazno ocupa el primer puesto a nivel nacional cumpliendo con la ley de Inclusión Laboral de personas con discapacidad.

En estos tiempos tenemos que es sabido que el síndrome down es una de las alteraciones genéticas de las más comunes en el mundo. Pero debemos tomar conciencia y saber mirar al ser humano y enfatizar con él y darle oportunidades.

Lamentablemente, aún 33 años después de que se comenzó con la concientización, aún no se logró y siguen existiendo carencias y desinformación.

En este mes de concientización del síndrome de down creo que se hace necesario que todos -y todas- desde el hogar, desde la escuela, desde los centros de educación, debemos enseñar y educar y respetar a estas personas, niños y -o- mayores con síndrome de down, que tienen un aspecto diferente y verlas como iguales, llamarlas por su nombre y evitar que niños o mayores se burlen de ellos por su condición.

Como padres, docentes y legisladores, tenemos que trabajar en la no discriminación de las personas con síndrome de down, por lo tanto, creo que se hace necesario una ley en lo que a discapacidad concierne, y en este caso en particular a las personas con síndrome de down, que por su sola condición se encuentra expuesto a un trato desigual frente a sus derechos individuales.

Una sociedad que aspire a ser inclusiva nunca conseguirá la integración plena, si no lleva emparejado un cambio global en la percepción social de la discapacidad, que implica la aceptación de la diversidad como consecuencia intrínseca de nuestra realidad biológica y de nuestra humanidad.

Antes esas personas se escondían y hoy son orgullo, debemos, por lo tanto, abrir mucho la mentalidad y con esto la integración y la inclusión será más fácil.

Con respecto a esto y consultada la Asociación Down (que fue quien, en parte, me brindó información de cómo vienen trabajando ellos) quiero hacer una petición al Banco de Previsión Social, ya que la Asociación Down de Durazno está llevando adelante la exoneración de aportes patronales en virtud de una resolución 42-61/2013 del 18 diciembre 2013, y está costando mucho el trámite. Aún con la existencia de esa resolución no han logrado que se les pueda dar la exoneración de aportes patronales por aquellos chicos que están trabajando en la Intendencia y en lugares privados que se les ha cedido la oportunidad acá en Durazno. Por lo tanto, esto significa una gran erogación para la mencionada institución.

Quiero pedir, por lo pronto, que mis palabras con respecto a esto pasen al BPS y pedirles que aceleren y que tomen en cuenta esta solicitud realizada por dicha institución… por la Asociación Down Durazno”.







