Corbo pidió a IDD no más vehículos abandonados en la calle

CCuestionó en la Junta Departamental que algunos vehículos abandonados en la vía pública duraznense cumplieron 4 y hasta 5 años. Para que no quedaran dudas sobre su disconformidad con la respuesta recibida del Ejecutivo, Zulma Corbo (FA) contó que en Montevideo, según El País, “cuando un pozo cumplió años los vecinos celebraron”. Y que si bien no propone lo mismo para Durazno, ironizó que “no sería mala idea”.

Junta Departamental

“Gracias señor presidente. Con fecha 23/9 de 2016, hace más de un año, hice un planteo sobre vehículos abandonados en la vía pública, por violación a las disposiciones de la Ordenanza General de Tránsito y la Ley 18791.

Con fecha 20 de junio de 2017, ó sea, 9 meses después, recibí la contestación a mi solicitud de intervención -del Ejecutivo- en el tema, a través de expediente 85/97.

En dicho expediente se agregan fotocopias de muy difícil lectura sobre 4 notificaciones, con relación a vehículos abandonados, y no respecto a la totalidad de los denunciados por mi parte.

He recorrido nuevamente parte de la ciudad en lugares donde había vehículos en aquella época; y en algunos casos han sido retirados, no por intervención municipal (por cuanto no figuran en las fotocopias adjuntas al expediente como notificados).

Y he constatado la presencia de otros nuevos, en el caso dos en calle Washington casi Batlle y Ordóñez, uno en calle Washington, entre Arrospide y Morquio; un camión en calle Washington casi Artigas y un auto en 25 de Agosto y Juan Bautista De León.

Por tanto solicitamos que la División Tránsito proceda, como lo anuncia en el expediente (que aquí hice referencia), proceda, digo, al relevamiento y notificación para el retiro de la vía pública de los vehículos que se encuentran fuera de circulación.

He dejado para el final, señor presidente, la situación de tres vehículos, específicamente, que si tomamos en cuenta mi denuncia de setiembre de 2016, llevan un año de abandonados en la vía pública, pero que -dos de ellos- ya deben llevar 4 ó 5 años de abandono; y respecto de los cuales no consta en el expediente mencionado haya existido ninguna intervención de la División Tránsito: son ellos, una camioneta que ahora se encuentra estacionada en Laguna casi Lavalleja (antes lo estaba por Lavalleja y se lo desplazó por motivos de la poda) y un camión y una Combi en Lavalleja casi Baltasar Brum.

El camión ahora también está ubicado por Baltasar Brum por motivos de la poda.

En el correr de esta semana, señor presidente, el diario El País de Montevideo (cuándo no), publicó fotos de la celebración de un año de vida de un pozo en aquella ciudad por parte de vecinos. No proponemos lo mismo en el caso de estos vehículos, aún cuando no sería mala idea. Pero sí instar con vehemencia al celo funcional del Ejecutivo departamental, para el cumplimiento de la Ordenanza Municipal y las leyes correspondientes, cuyas disposiciones fueron analizadas con claridad por la escribana Santisteban en el informe que me fue contestado. Sólo falta cumplirlas y a otra cosa. Estos vehículos están abandonados y constituyen un peligro para la circulación.

Solicito mis palabras pasen a la Intendencia Municipal y a la División Tránsito de la Intendencia”.

